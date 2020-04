"Pedri seguirá de amarillo, ya lo quiera el Betis, el City o el Bayern"

El futuro de Pedri es una incógnita. Con numerosos pretendientes en Primera y también fuera de España, el atacante canario propiedad del Barcelona vivirá un verano bastante movido. En principio Pedro González López acabará la temporada con la UD Las Palmas, donde permanece cedido después de que el club blaugrana pagara 6 millones de euros por él (cinco más uno en variables). Y una vez finalice la campaña, si es que finalmente se reanuda la competición, hará la pretemporada con el primer equipo culé, tal y como tiene estipulado por contrato.

En ese mismo acuerdo reza que si Quique Setién decide no contar con él para el primer equipo para la temporada 20/21, saldrá cedido, pues tiene firmado que no puede jugar en el Barça B si no es en Segunda. De esta forma, muchos pretendientes han empezado a postularse para acoger el préstamo por el talentoso atacante de Tegueste.

Entre ellos, el Betis, que incluso sopesó su fichaje antes de que se le acabara adelantando el Barcelona, así como el Villarreal, la Real Sociedad o el Celta de Vigo. Sin embargo, la UD Las Palmas no ha dicho su última palabra, y como informa hoy el diario La Provincia, el club que preside Miguel Ángel Ramírez pues tiene una opción de ampliar su cesión por una temporada más.

Dicha opción no es nada fácil pues se trataría de lograr el ascenso a Primera división. Actualmente la UD Las Palmas es el décimosexto clasificado a ocho puntos del sexto y solo tres por encima del descenso. Pero pese a todo, el conjunto amarillo intentaría apelar a su sentimiento canario. "Pedri seguirá de amarillo, es nuestro deseo, ya lo pueden querer el Manchester City, el Betis o el Bayern de Múnich", ha desvelado un ejecutivo del club al periódico canario, que recuerda, que el club de Primera que optara a su cesión debería pagar 1,3 millones de euros.

Y es que en Canarias se aferran a los mensajes del propio jugador en los últimos días. "Vería con buenos ojos quedarme aquí, le debo muchísimo a Las Palmas, quiero terminar la temporada aquí y después ya veremos", aseguraba a Tiempo de Canarias el pasado sábado. Un mensaje muy parecido al que ofreció a La Provincia: "Mis padres me inculcaron que mire y disfrute del día a día. Centrarse en el presente. En lo que pasa, y no en lo que queda por venir. Del futuro, realmente no sabes qué pasará... Claro que me dolería, no quiero que sea mi último partido (contra el Sporting). Deseo que todo se arregle rápido y así luchar por nuestros objetivos".

Unos guiños a los que se aferran en su tierra natal para intentar retenerlo una temporada más aunque saben que lo tendrán muy complicado ante equipos de Primera, entre ellos el propio Real Betis.