Karbownik renueva con el Legia "por respeto"

Era un final probable, y hasta predecible, por lo bien que lo estaba vendiendo su agente por todas las ligas (se le había vinculado con Sevilla, Betis, Real Sociedad, Valencia CF, Celtic, Lyon, Feyenoord, Sporting, Sampdoria...), pero quizás sólo se trate de un paso previo al cambio de aires de un Michal Karbownik (19) a quien sólo le restaba una temporada más de contrato y que no deseaba abandonar el club de su vida sin dejarle una buena suma de dinero.



Así las cosas, el Legia de Varsovia ha anunciado este sábado la renovación del versátil lateral hasta 2024, con un consiguiente aumento de sus emolumentos y sin que dicho contrato le vaya a impedir cambiar de aires en un futuro, que podría ser muy cercano, incluso.



Diestro, pero con capacidad para desempeñarse como latereal zurdo y hasta mediocentro, Karbownik iba a salir de Polonia por unos siete u ocho millones de euros, pero la aparición de la pandemia frenó su traspaso (su idea y la de su entorno era que recalase en LaLiga, por sus condiciones técnicas) y las partes han tenido a bien esperar a un mejor momento, aumentar la vinculación, para que no terminase yéndose libre y premiar con un aumento de sueldo a un futbolista interesante que deberá a partir de ahora confirmar su progresión para que algún club se decida a abrir su cartera.



"Creo que mi nuevo contrato con el Legia, en este contexto tan complicado, también para el mundo del fútbol, hace que muestre un gran respeto por el club, por las personas que me ayudan a ser un mejor jugador todos los días y por los aficionados del fútbol en todo el mundo. A pesar de los muchos rumores que aparecieron en los medios, sabíamos desde el principio que firmar un nuevo contrato sería sinónimo de formalidad. Tanto yo, mi manager como el entrenador (Vukovi?), el director deportivo (Kucharski) y el presidente (Mioduski), teníamos en mente no sólo mi bien, sino también el bien del club que me formó. Por mi parte, haré todo lo posible para pagarle con lo que mejor puedo hacer, es decir, con mi actitud sobre el campo", ha dicho Karbownik.



"Micha? tiene todo para lograr éxito internacional. Estamos orgullosos de que siga con nosotros y deseamos que los primeros trofeos que gane en su carrera sean con el Legia Varsovia", apunta el director deportivo.