Insisten desde Italia en debilitar doblemente la plantilla del Betis

Ya avisó Manuel Pellegrini que no esperaba protagonismo alguno, para bien o para mal, en este mercado invernal, del que ni siquiera se ha agotado la mitad. Mucho se había hablado y se sigue hablando de futbolistas con pocos minutos aquí que buscarían acomodo en otros destinos, casos del meta Joel Robles, el pivote Paul Akouokou, así como los extremos Diego Lainez, Rober González y Cristian Tello, pero el 'Ingeniero' barruntaba que no sólo no habrá fichajes en esta ventana de transferencias, sino tampoco salidas. Y es que dejó claro, tanto en público como en privado, que valora sobremanera la continuidad de 'pesos pesados' como Canales, Borja Iglesias, Fekir o él mismo, amén de entender que con esta plantilla le dará para luchar por los objetivos, pero la clave será no debilitarla.

Informábamos la semana pasada en ESTADIO de los movimientos serios por parte del Cádiz CF para reclutar a Rober, infrautilizado en Heliópolis, en calidad de cedido, pero no son los únicos. De esta forma, dese Italia desvelan el interés de los dos clubes de Turín por otros dos efectivos verdiblancos, uno de ellos con más peso que el otro en las alineaciones del técnico chileno, quien, a buen seguro, se opondrá a sus despedidas, mucho más si se producen durante este mes de enero. Además, en el caso del segundo de los nombres, éste siempre ha priorizado convencer al entrenador que tenía en el Betis antes que probar suerte fuera de aquí, saliéndole muy bien el plan en la segunda vuelta de la 20/21.

En concreto, 'Calciomercatoweb.it' informa del seguimiento por parte de la Juventus a William Carvalho, a quien consideran un refuerzo notable para un medio del campo huérfano de liderazgo, valorando al internacional portugués como un 'box to box' que aportaría bastante a la contención y al juego de creación de la 'Vecchia Signora'. Se da la circunstancia, además, de que el ex del Sporting Clube termina contrato en 2023, sin perspectivas por ahora de que lo renueve como otros compañeros que tenían el mismo horizonte (Canales, Fekir, el propio entrenador...), por lo que la ventana actual y la próxima (la de verano) son las últimas en las que será factible obtener algún rédito, ya que dentro de un año podría comprometerse libremente para ingresar en el club que decida a coste cero en la 23/24.

El otro de los deseados desde la Serie A es Diego Lainez. 'Tuttosport' detalla que el atacante mexicano es muy del gusto de los técnicos del Torino, quienes intentarían hacerse con sus servicios, en principio a préstamo y con una posible opción de compra, este mismo enero. Además, interpretan el mensaje de ánimo del extremo a su ex compañero Sanabria por su gol como un guiño a la entidad 'granata'. Según la misma fuente, Espanyol, Mallorca y Elche (también el Cádiz, que se habría decantado por Rober ante los altos emolumentos del azteca), en LaLiga, así como Mónaco y Lyon, en el país vecino, estarían detrás del canterano del América.