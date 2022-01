El Betis aún sueña con Fabián, pero se le aparecen los 'cocos'

El Real Betis sueña con un escenario idílico el próximo verano, empezando por la clasificación del equipo para la Champions League por segunda vez en su historia, un hito que, además del éxito deportivo, supondría un espaldarazo económico para el proyecto 22/23. Con un fijo de 16 millones de euros en las arcas, las miras a la hora de fichar, excepción hecha de los que puedan aterrizar a coste cero, serían más altas. ESTADIO Deportivo avanzaba que la idea de los responsables heliopolitanos sería porfiar por el retorno de dos 'hijos pródigos', Dani Ceballos y Fabián Ruiz, a quienes quedaría tan sólo un año más de contrato, dado que no han renovado ni se prevé que lo hagan con Real Madrid y Nápoles, respectivamente, por lo que estaría en una situación negociatoria ventajosa.

Los canteranos béticos conocen este deseo y comparten la ilusión del reencuentro, como demostró el utrerano a la hora de opinar sobre la portada al respecto de ED. Con todo, pese a que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez son duros de roer a la hora de negociar, se antoja menos complejo el retorno del diestro, que ya estuvo a punto de consumarse el pasado verano, cuando la falta de salidas, las estrecheces salariales y la grave lesión de Sabaly hicieron que en La Palmera se priorizara la contratación de un amigo de Dani y reciente compañero en el Arsenal, Héctor Bellerín. Dentro de un semestre, todo debe ser diferente, si bien falta por perfilar la fórmula de una operación que podría ser una cesión con obligación de compra para aplazar el desembolso, habida cuenta de que el fichaje de Willian José en propiedad obligará a pagar en la 22/23 a la Real Sociedad el primer plazo de los 8,5 millones de euros pactados.

Por otro lado, Aurelio de Laurentiis no dará facilidades al Betis por Fabián, por mucho que el zurdo se resista a ampliar contrato. Antes al contrario, y pese a la dificultad de obtener los 60 millones que quiere por alguien que en un año podrá comprometerse libremente con quien quiera para la 23/24, seguramente el Nápoles se desprenda del palaciego al mejor postor. Y es aquí cuando empezarán a aparecer 'cocos' que despierten a los verdiblancos de su sueño con olor a Los Bermejales. En este sentido, 'As' desvela que el Newcastle, en lucha todavía por la permanencia en la Premier League, prepara un asalto sobre el espigado mediocampista el próximo verano, un objetivo compartido con el Manchester United. El 'Daily Mail' apunta que se ha colocado en la 'pole' por Fabián, por delante de Liverpool y Arsenal, ya que los 'red devils' no piensan gastarse 100 kilos en Declan Rice y ven, además, que una hipotética salida de Pogba quedaría bien enjugada con el '8' partenopeo. Esta subasta es una pésima noticia para los intereses béticos.