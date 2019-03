Adrien Rabiot, "rehén del PSG"

No es fácil la situación que está viviendo Rabiot en el PSG y su madre ha querido destapar el trato que está recibiendo. Veronique ha hablado para L'Equipe y ha querido contar la mala situación que vive Adrien con el equipo parisino.

Rabiot, con contrato hasta el día 30 de junio, el pasado mes de diciembre decidió no renovar. Ahora el club le "ha castigado" por ello. La situación de Adrien es una auténtica pesadilla para él.

El joven de tan solo 23 años que entrena cada día en solitario, no está pasando una buena racha. En enero vio como su abuela y su padre fallecieron, ha revelado su madre. "Solo puedo decir que mi hijo vive muy mal todo lo que le pasa", dijo.

"¿Siente que su hijo es prisionero del PSG?", preguntó L'Equipe a Veronique. "No es solo una impresión. Adrien es un prisionero. Incluso es rehén de PSG. ¡Pronto será pan seco, agua y mazmorra", admitió. Rabiot no vestirá la camiseta de los parisinos la próxima campaña y Antero Henrique -director deportivo- entregó al futbolista la carta de despido y obligó a que dejase las zonas de entrenamiento.

La polémica también chalpicó a Adrien la noche que el PSG cayó eliminado de la Champions cuando apareció un video del centrocampista en una discoteca. Su madre ha mostrado su indignación, "¡el PSG quiere cuidar la vida privada de Adrien cuando ya no lo quiere!. Quiere que se ponga el pijama a las nueve en punto, antes del partido, y se ponga frente al televisor para irse a la cama a las once".

No quedaron ahí las declaraciones y Veronique también hizo referencia a la retirada de la "prima ética". Un plus que el PSG entrega a los hombres que cumplen con el equipo a raja tabla."Se le retira la prima con el pretexto de que no fue a Qatar cuando su abuela acababa de morir y su padre se estaba muriendo", recalcó.

También dejó un recado para Neymar por el trato que recibe por parte del PSG: "Hay jugadores que se pierden seis minuto de charla a causa de la siesta -algo que le ocurrió a Rabiot- y otros que están lesionados pero que pueden ir al carnaval de Río al otro extremo del mundo".