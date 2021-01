El exbético Beñat se reencuentra con su mejor versión y vuelve a disfrutar del fútbol en Australia

El Macarthur australiano equipo en el que juega el ex del Betis Beñat Etxeberria (33 años) y el su compañero en el Athletic Markel Susaeta, se ha situado como líder en solitario de la liga australiana de fútbol, tras vencer en el feudo del Newcastle Jets por 1-2. El canterano verdiblanco ha encontrado por fin la continuidad que le faltó en sus últimos años en Bilbao y vuelve a disfrutar del fútbol tras recalar en Oceanía después de terminar contrato y quedar libre.

Con los dos exinternacionales españoles en el once titular del entrenador Ante Milicic, el Macarthur selló su triunfo ante el Newcastle Jets con tantos en el tramo inicial del francés Loic Puyo y del inglés Matt Derbyshire.

El Macarthur encabeza la tabla con siete puntos en cuatro encuentros disputados, uno más que el Central Coast Mariners, único que cuenta sus partidos por victorias, mientras que el Melbourne City, con tres jugados, también tiene seis puntos.

Beñat, que llegó a debutar con la selección gracias a sus buenas actuaciones con el Betis, suma un gol y una asistencia en 236 minutos de juego (casi la mitad que en toda la 19/20 en el Athletic) repartidos en sólo cuatro encuentros. Lo está jugando prácticamente todo; sobre todo en las dos últimas jornadas.

El futbolista vasco, que despuntó en Heliópolis antes de volver a su casa, se dejó querer por el Betis en el pasado mercado estival y envió varios guiños a Cordón, Haro y Catalán. Beñat dijo no arrepentirse de su marcha al Athletic en el verano de 2013, pero confiesa tener todavía la espina de "no poder jugar en Europa" con las trece barras, ya que se marchó a su tierra con equipo entonces dirigido por Pepe Mel clasificado para disputar la segunda máxima competición continental en la temporada 2013/2014.

"Fue una pena. No me había planteado mi salida hasta el final de la temporada. Luego se dio la ocasión. Para ambos partes era bueno, yo volvía a casa después de tanto tiempo fuera y al club le venía bien el dinero (ingresó los ocho millones de euros de su cláusula más variables). Llegamos a un acuerdo. Nunca he cerrado la puerta de volver al Betis, no me importaría, pero no depende de mí", declaró en julio de 2020 en una entrevista a Onda Bética.