Sorteo de la Copa del Rey: Tomares-Osasuna, UCAM Murcia-Betis y Ciudad de Lucena-Sevilla FC

El Estadio de La Cartuja de Sevilla, sede de la final pendiente de la pasada edición, así como de la del presente curso, ha acogido este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En el mismo han entrado en escena 112 de los 116 equipos participantes, pues quedan exentos los cuatro conjuntos que disputarán la Supercopa de España en enero: Real Madrid, Barcelona, Athletic y Real Sociedad, que entrarán en liza en dieciseisavos.

El Tomares hace historia al participar por vez primera en el torneo, donde se enfrentará a Osasuna en una eliminatoria a partido único que tendrá lugar el 16 de diciembre. Tras proclamarse campeón regional y superar la ronda previa, el conjunto aljarafeño cruza ahora los dedos para que sus aficionados puedan acudir a esta cita histórica, lo que dependerá de la evolución de las condiciones sanitarias. También está pendiente de la evaluación que los técnicos de la Federación debe realizar de su estadio, el Muncipal San Sebastián, para saber si podrá jugar en su terreno habitual.

Por su parte, el Sevilla FC visitará al Ciudad de Lucena, conjunto Tercera división entrenado por los ex sevillistas Dimas y David Carrasco, ex preparadores físicos del club nervionense, primero, y entrenadores del Juvenil de División de Honor hace algunas temporadas. Además, en las filas lucentinas hay otros ex sevillistas como su capitán Pablo Gallardo o Víctor Morillo.

Por su parte, al Betis le tocará rendir visita al UCAM Murcia, que lidera actualmente su grupo de Segunda B, donde milita también el filial verdiblanco. El conjunto murciano accedía a esta eliminatoria como semifinalista de la presente Copa RFEF.

Estos son todos los emparejamientos del sorteo:

Anaitasuna - Getafe

Marchamalo - Huesca

Ribadumia - Cádiz

Racing Murcia - Levante

Buñol - Elche

Tomares - Osasuna

Racing Rioja - Eibar

Cardassar - At. Madrid

CD Rincón - Alavés

Cantolagua - Valladolid

UD Llanera - Celta de Vigo

AD San Juan - Granada

Terrasa - Valencia

UCAM Murcia - Real Betis

Ciudad de Lucena - Sevilla FC

Leioa - Villarreal

CD Varea - Las Palmas

Gimnástica Segoviana - Girona

Las Rozas - Mirandés

Atlético Pulpileño - Lugo

Ourense - Leganés

CD Coria - Oviedo

Gimnástica Torrelavega - Zaragoza

Quintanar del Rey - Sporting de Gijón

Teruel - Rayo Vallecano

Sestao - Tenerife

Llagostera - Espanyol

Ibiza Islas Pitiusas - Sabadell

At. Baleares - Fuenlabrada

Coruxo - Málaga

Portugalete - Ponferradina

Guijuelo - Mallorca

Pontevedra - Cartagena

Lealtad - Alcorcón

San Fernando - Castellón

Córdoba - Albacete

L'Hospitalet - Almería

Amorebieta - UD Logroñés

Haro - Linense

CD Marino - Cornellá

Numancia - Lorca Deportiva

Deportivo de La Coruña - El Ejido

Peña Deportiva - Tarazona

UD Ibiza - Compostela

Poblente - Olot

Cultural Leonesa - Villanovense

Extremadura - Socuéllamos

Internacional de Madrid - Linares

Navalcarnero - Badajoz

Alcoyano - Laredo

Calahorra - La Nucía

Zamora - SD Logroñés

Rayo Majadahonda - Yeclano

Mutilvera - Racing de Santander

Marbella - Lleida