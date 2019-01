Nahuel Leiva, cerca de recalar en el Deportivo

Nahuel Leiva (22), quien creció en la cantera del Villarreal CF y jugó a préstamo posteriormente en el Real Betis y el FC Barcelona B, antes de fichar por Olympiacos el pasado verano, está a punto de regresar a España.

El extremo hispano-argentino, por quien se han interesado diversos clubes de LaLiga123, está teniendo poco protagonismo en la Super League griega (747 minutos, repartidos en 11 encuentros) y ha decidido cambiar de aires, decatándose por la propuesta del Deportivo de La Coruña, según ha podido saber ESTADIO.

Las negociaciones, no en vano, están ya muy avanzadas y, si no se tuerce, el internacional sub 21 se pondrá durante los próximos días a las órdenes de un Natxo González que perderá a Carles Gil y que no está pudiendo contar regularmente con un frágil Fede Cartabia.