Nervión y Castilleja, de revelaciones a realidades

Nervión y Castilleja, tercero y cuarto en el Grupo XIV de LN Juvenil, ocupan, tras trece jornadas, plazas de ascenso.

En las últimas temporadas se ha multiplicado el número de equipos sevillanos en las dos primeras categorías de juvenil, tanto en División de Honor como en Liga Nacional. En la primera, esta temporada hay cuatro sevillanos (Sevilla, Betis, Calavera y Tomares), por siete en la segunda máxima categoría, donde hay que destacar que con trece jornadas disputadas las dos plazas de ascenso las ocupan dos escuadras hispalenses: Nervión y Castilleja.

Hay que señalar que Betis y Sevilla son primero y segundo, pero al contar con sus primeros equipos en División de Honor no pueden ascender, por lo que subirían el tercero (Nervión) y el cuarto (Castilleja). "El ascenso no es una obligación. Ahora bien, viendo en verano el equipo que estábamos confeccionando, soy ambicioso, y con los pies en el suelo, aspiro a lo máximo", manifestó Jesús Salmero, entrenador de los nervionenses, que añade que: "El club tiene su historia, que siempre te demanda estar arriba, pero considero que sí somos uno de los equipos relevación dado que el equipo es nuevo. Del año pasado no se quedó nadie".

El Nervión, junto al Sevilla Este, fue uno de los conjuntos que descendieron de División de Honor, marchándose todos los integrantes de su plantilla. Sin embargo, Salmero no se vio solo. "Dentro del hándicap de tener que hacer una plantilla nueva, el equipo lleva trabajando conmigo hace dos años. Era una incógnita cómo iban a responder en una categoría nueva, no esperaba estar tan bien, pero se trata de un conjunto con muchas variantes, que puede jugar con varios sistemas", declaró el sevillano, afincado en Mairena, artífice del ascenso la pasada temporada a Liga Nacional Juvenil, una categoría que califica de muy complicada. "Es muy competitiva y hay que jugar al 120 por cien. Cada partido es un mundo. El fútbol ha avanzado mucho y cada vez hay más información del rival. Ganar cualquier partido es un mundo, y siete seguidos, como hemos llegado a hacer nosotros, es supercomplicado. Los chavales tienen un gran mérito", manifestó. De cara a la lucha por el ascenso, Salmero se fija únicamente en su equipo: "Nuestro principal rival somos nosotros mismos. Queda un mundo, con la presencia de tantos filiales que restarán puntos. Nos vendrá una racha mala y habrá que tener los pies en el suelo".

El Castilleja, por su parte, puede catalogarse como la gran revelación, por el momento, de la categoría, ya que un recién ascendido ocupa la cuarta plaza (puesto de ascenso), con unos guarismos envidiables: 26 puntos en trece partidos y una sola derrota. "Somos un novato que se ha aclimatado muy bien a la categoría", declaró Pablo Galán, entrenador de los aljarafeños, que continúa su 'luna de miel' deportiva: "Llegué en Cuarta Andaluza Juvenil y estamos en Liga Nacional. Un ascenso por temporada. Y todas las temporadas con el setenta por ciento, al menos, de futbolistas nuevos. Del año pasado, por ejemplo, apenas quedaron tres, por lo que ha habido que hacer un conjunto nuevo. Es una tarea compleja, pero sabemos bien lo que queremos".

El preparador, natural de Villanueva del Ariscal, desvela que dada la exigencia de la categoría, esta temporada sí solicitó al club una mejora. "Recursos económicos no tenemos, aunque hay que decir que en estos cuatro años que hemos ascendido, el club lo ha hecho también con nosotros. Esta temporada, por ejemplo, había que meter a una persona (Chelito) que peinara el mercado e hiciera las labores de 'scouting'. Luego, hacemos un trabajo conjunto junto a Juanjo (coordinador). Todos los años hemos hecho equipos nuevos y vas aprendiendo a fichar lo que quieres", valoró.

Respecto a las opciones de ascenso, Galán añadió que: "Lo primero es continuar teniendo respeto a la categoría. El equipo tiene un perfil al del año pasado. Está muy comprometido, hay un gran ambiente y abierto siempre a cualquier sugerencia. Sabemos que esto es muy largo. El equipo va en línea ascendente, pero jugamos ante rivales muy fuertes y cualquiera te puede ganar. La permanencia ya sería un éxito para un club como el Castilleja en una categoría como ésta, pero nosotros salimos a ganar todos los partidos".

Por último, además de su labor competitiva, situando al Castilleja de Cuarta Andaluza Juvenil a Liga Nacional, Galán ha destacado también por su labor pedagógica. "Es una de las cosas más bonitas de mi faceta como entrenador. Desde el primer año, han promocionado futbolistas. Además de entrenarlos, les ayudo en lo que puedo, soy muy empático, pero ante todo la materia innata es de ellos", declaró el ariscaleño, orgulloso de que esta temporada discípulos suyos militen en el primer equipo del Castilleja (Ale Marín y José Antonio) o en el Camino Viejo (Puchero, Alfonso y Silva).