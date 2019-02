Betis Deportivo-Écija: Un derbi sin concesiones

El Betis Deportivo afronta ahora un tramo de calendario, siempre en teoría, más benévolo después de haberse enfrentado en las dos últimas semanas al líder, Cádiz B (1-1) y a Los Barrios la semana pasada, tercer clasificado, que derrotó al filial por 2-1. Hoy se mide al Écija a partir de las 12:00 horas televisado por Betis TV.

Con estos marcadores, el filial verdiblanco continúa quinto clasificado, a tres puntos de los 'play off' de ascenso, por lo que el margen de error del Betis Deportivo se reduce si no desea que la distancia con la zona noble se amplíe.

Enfrente, un Écija en plena reconstrucción después de haber cerrado en las últimas semanas numerosos fichajes para afrontar lo que resta del campeonato. Sin embargo, el cuadro ecijano está tirando de orgullo en esta situación de extrema necesidad. Tiene un colchón de once puntos con las plazas de descenso, encadena seis encuentros sin conocer la derrota y ante el Puente Genil fue capaz de sacar un punto en un partido en el que los nuevos jugadores prácticamente se conocieron en el vestuario de San Pablo.

En los anfitriones, numerosas bajas en los de José Juan Romero. No están disponibles Julio Alonso y Kaptoum, que van con el primer equipo; y por lesión se caen Jorge (de larga duración, ni ha debutado), Simón, Altamirano, Paul, Escardó e Iván Navarro. En el Écija, con quince jugadores, sin ausencias.