El sueño búlgaro de David Humanes

Dícese del sueño americano aquel que se refiere a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar, tener éxito, crecer a nivel social... No americano, pero sí búlgaro es el sueño que está viviendo David Humanes.

"Ahora empiezo a vivir del fútbol. Estoy haciendo lo que me gusta", declara orgulloso, días después de debutar en Primera. No lo ha hecho en España, sino en Bulgaria, tras firmar el pasado 15 de febrero un contrato por tres temporadas con el Slavia de Sofía. Hasta ahora, la trayectoria deportiva de este joven defensa de 22 años había transcurrido en su Arahal natal, salvo una campaña en la extinta UD Morón. Sin embargo, el pasado verano se produjo el primer cambio importante en su carrera.

"Firmo por el Alcalá (División de Honor Sénior) y allí coincido con David Campaña (entrenador que dirigió a los panaderos hasta finales del pasado año), al que le debo mucho. En cinco meses he aprendido mucho con él", agradece el central, cuya gran temporada con los alcalareños le sirvió como trampolín: "Un agente que estaba siguiendo al equipo habló conmigo. Me comentó que estaban buscando un central joven y zurdo y que si estaba dispuesto a viajar para probar. Le dije que por supuesto".

Así, a primeros de año, David Humanes hizo las maletas y se marchó, primero a Sofía, y después a Turquía, donde su futuro equipo iba a hacer parte de la pretemporada. "Me tenía que quedar como fuese y, por suerte, le gusté al míster", apunta el arahalense, que firmó poco después, debutando el pasado domingo, jugando los 90'.

"El transfer tardó y en ese tiempo el míster confiaba en otros compañeros. El otro día me dio la oportunidad, ganamos y a ver qué pasa ahora", señala expectante un David Humanes que está en plena adaptación: "El fútbol aquí es diferente. Es más directo. Ya sé algunas palabras, pero por suerte tengo un compañero que habla cuatro o cinco idiomas y me ayuda". Después de dar un gran paso en su carrera, afirma que no piensa en el futuro. "Me gustaría dar otro salto, pero ahora sólo quiero jugar más. Cuanto más, mejor", finalizó.