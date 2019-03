Isaac, el cañonero del Antoniano

El Antoniano tardó siete días en recuperar el liderato que perdió en Los Caños ante el Torreblanca. Su triunfo la última jornada contra la UP Viso le sirvió para volver al trono liguero tras un gran encuentro, en el que volvió a destacar la figura de un canterano: Isaac Romero Bernal.

El lebrijano, de 18 años, se ha asentado en el primer equipo de la mano de Francisco José Cordero Sánchez 'Rubio', entrenador blanquirrojo, tras pasar por las canteras del Sevilla y el Cádiz. En la nervionense estuvo en su etapa prebenjamín, benjamín y alevín. Regresó a casa y posteriormente fichó por el Cádiz, ya como juvenil, militando el primer año en Liga Nacional y la siguiente campaña en Segunda Andaluza, volviendo de nuevo al Antoniano a mediados de la pasada Liga.

"No sólo a mí. El entrenador nos da mucha confianza a todos los jóvenes. Si entrenamos bien, no tiene problemas en ponernos", manifestó el delantero, de 18 años, que exhibe un gran golpeo con su pierna zurda: "Me lo dice el míster, que le pegue a puerta cada vez que pueda". Se define como un '9' "luchador, que le pega bien a puerta y que pelea por cada balón. No voy mal de cabeza y soy rápido", un juego que se asemeja al de un delantero en el que se fija: Diego Costa.

Su pasado encuentro ante la UP Viso resume las virtudes del lebrijano, autor de un gran gol y que a punto estuvo de lograr un golazo de falta directa desde 40 metros, aproximadamente, que dio en el larguero.

Contabiliza un total de veinte encuentros, 17 de titular, lo que da muestra de la confianza que hay depositada en esta promesa que ha jugado en diferentes posiciones de la vanguardia. "Siempre he jugado de mediapunta y delantero. También lo he hecho esta temporada en la banda, pero no termino de adaptarme. También lo he hecho con Jesús arriba, con el que me siento muy a gusto", declaró, añadiendo que, poco a poco, su juego se va enriqueciendo: "Me siento mejor en el aspecto físico. El hecho de estar en un vestuario con jugadores de experiencia también me está sirviendo para madurar, aunque me queda bastante por mejorar". De cara a las aspiraciones del Antoniano, señaló que: "Esperemos lograr el ascenso. El equipo está muy unido. Queda poco y no hay que fallar".