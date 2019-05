Laurent Lopes, un luchador incombustible

El Écija tiene esta temporada para escribir un libro. Son muchas las vicisitudes que está sufriendo el club, los jugadores que han pasado a lo largo de la campaña y el actual plantel. Un club cuya historia está muy por encima de los dirigentes que han llevado a la entidad a esta delicadada coyuntura y que todavía seduce.

"Fichar por el Écija ha sido la mejor decisión de mi vida", señala Laurent Lopes, uno de los últimos ídolos azulinos y de los efectivos más en forma del cuadro dirigido por Antonio Reyes, autor de tres goles en los últimos dos encuentros y con una historia personal detrás marcada por un sueño.

Natural de la Guayana Francesa, internacional con su selección, a sus 22 años su maleta cuenta ya con una nutrida experiencia. "Humildemente, digo que mi historia puede servir a los más jóvenes. Con quince años decidí irme. Mis padres son brasileños y trabajan allí, pero los jóvenes apenas tienen futuro y les dije que me iba a Francia. No quería ser uno más", cuenta el joven futbolista, que agradece el apoyo de sus progenitores: "Siempre me han respaldado. Sueñan conmigo".

Lopes recuerda que pese a perseguir su sueño de ser futbolista, su camino no ha sido fácil. "He sufrido, pero no me arrepiento. Jugué en el sub 17 y sub 19 del Girondins. Conocí a muchas personas y grandes amigos. Entre ellos, Malcom (actual jugador del Barcelona) y Mariano, quien jugó en el Sevilla. Él y su mujer me acogieron como un hijo y yo les ayudaba en el idioma. Tengo una gran amistad con ellos", apunta el extremo diestro, añadiendo que finalizada esa etapa se marchó a Brasil unos meses, regresando después a Francia: "Para no perder la forma, estuve entrenando en un equipo y en esa etapa conocí a mi actual representante, que cambió mi vida".

Lopes se refiere Bruno von Mann. El brasileño, quien jugó en Mairena y Los Palacios, entre otros conjuntos, asesora a Lopes, al que le consiguió una prueba en el San Roque de Lepe el pasado año, firmando por los leperos. Esta campaña comenzó en el Ciudad de Lucena y en diciembre fichó por el Écija: "El dinero no lo es todo. Aquí soy feliz. Desde el primer día, el trato que he recibido ha sido magnífico. Reconocen mi trabajo. Ahora entiendo la grandeza del Écija. Ojalá nos salvemos".