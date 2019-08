La crisis en el Écija es mayor

Aseguraba la semana pasada Ángel Gómez Mariscal que "el lunes o el martes" depositaría el aval bancario en la RFAF que desbloquearía la situación económica del Écija Balompié. Motivo por el cual no pudo competir contra el Ciudad de Lucena en la jornada inaugural del Grupo X de Tercera.



Pues bien, al cierre de esta edición no hubo novedades al respecto por lo que la deuda contraída con los jugadores de la pasada campaña (217.000 euros) sigue vigente y por tanto la situación actual del club astigitano se torna cada vez más crítica, puesto que si no se desbloquea este problema y no se presenta contra el Coria, el Écija quedará expulsado de la competición liguera.



Para agravar un poco más todo esto y tal como dio a conocer el periodista Emilio Jiménez ,de Andalucía Centro Deportes, de la Cadena SER, algunos futbolistas de la actual plantilla están buscando nuevo destino, ya que ven difícil una posible solución.



Ajeno a todo esto, el partido de la segunda jornada Écija-Coria está fijado para el próximo domingo a las 18:30 horas, aunque ahora mismo no hay visos de que vaya a disputarse.