Rec. Granada 2-2 Sevilla Atlético: El primer triunfo continúa resistiéndose

El Sevilla Atlético no ha podido estrenar el casillero de victorias en esta temporada 20/21 pese a adelantarse en dos ocasiones frente a un Recreativo Granada en una primera media hora de infarto, deparando un choque muy reñido y de gran exigencia física saldado con un reparto de puntos, pese a que Isaac tuvo el triunfo a tres del final.

Saltó el Sevilla Atlético presto a sumar su primera victoria de la temporada y olvidar la goleada en casa (1-4 frente al Linares) de la última jornada. Dicho y hecho€ Así, el corraleño Adrián Peral adelantó en el 2', al filial, poniéndose el encuentro de cara para los de Paco Gallardo.

Sin embargo, a los franjirrojos le esperaba una primera media hora intensa. Al 0-1 le siguió el 1-1 siete después. Los nervionenses, pese a enfrentarse a un filial atípico, con una media de edad muy elevada, no habitual en un cuadro nodriza, no se descompuso. Firme y mirando hacia la portería rival, no se amilanó y Juanlu, que actuó más adelantado, subió el 1-2 en el marcador, ventaja neutralizada de nuevo por el Recreativo Granada, por medio de Isma Ruiz, de un fuerte disparo tras el saque de esquina.

Con el 2-2 y hasta el descanso, partido con ritmo y de exigencia física, pero sin control por ambas escuadras. No obstante, Carlos Álvarez, con un cabezazo, tuvo el 2-3.

El Sevilla Atlético comenzó el segundo tiempo con las mismas intenciones. Llevaban la iniciativa los de Paco Gallardo, con un fútbol con ritmo, pero sin control y elaboración. El balón apenas pasaba por el centro del campo, un ida y vuelta que llevó al Recreativo Granada a tener la primera gran ocasión del segundo acto. En el 58', Miguel García le ganó la espalda a Kibamba, recortó a Alfonso pero su remate se marchó al lateral de la red. Se igualaron las fuerzas y bajó el ritmo a partir del 60'.

Gallardo, míster sevillista, movió el banquillo y sistema en el 72', dando entrada a Isaac, que se situó en la punta de lanza junto a Iván, que se las tuvo que ver solo hasta entonces con la experimentada zaga nazarí, aunque en este tramo del choque fue Javi Vázquez quien llevó el peligro visitante con dos incorporaciones en ataque y dos centros muy peligrosos que no hallaron rematador.

Diez después, nuevo retoque táctico del SAT, disponiendo un doble lateral en la siniestra con la entrada Juan María (relevó a Juanlu) protagonista en el 87' con un centro a Isaac que, solo en el área pequeña, envió alto. De ahí al final, emoción por el resultado, aunque sin ocasiones claras por uno y otro lado.

FICHA TÉCNICA:

Recreativo Granada: Joao Costa, Fobi (Brunet 60'), Montoro, Inma Ruiz, Miguel García (Caio 78'), Bravo (B. Morais 60'), Nuha, Dani Hernández, Aranda (Plomer 83'), Diego M. (Echu 60') y S. García.

Sevilla Atlético: Alfonso, Valentino, Eliseo, Kibamba (Kike Ríos 72'), Javi Vázquez (Nacho Quintana 87'), Adrián Peral, Johansson, Juanlu (Juan María 82'), Carlos Álvarez (Isaac 72'), Simo (Pedro Ortiz 87') e Iván.

Árbitro: Morales Moreno (almeriense). Amonestó a los locales Isma Ruiz, Fobi y Bravo; y al visitante Javi Vázquez.

Goles: 0-1 (2') Adrián Peral; 1-1 (9') Aranda; 1-2 (24') Juanlu; 2-2 (27') Isma Ruiz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del campeonato en el Subrupo B de Segunda B Grupo IV, suspendido el 25 de octubre por varios casos de coronavirus en el equipo granadino.