Un central de Primera, a prueba en el Betis Deportivo.

Antonio Cordón, director deportivo del Betis, está centrado en reforzar el eje de la defensa, donde la marcha de Mandi al Villarreal ha dejado un vacío importante. Las dificultades del mercado y las limitaciones económicas que presenta el Betis, con unas arcas muy mermadas, están convirtiendo en misión imposible el rastreo por el zaguero. "Se nos fue uno de los centrales titulares y ésa es la prioridad, pero si al final no puede ser, en la cantera hay gente que puede sumar. El mercado está muy lento y nosotros no podemos estar muy activos por nuestra situación económica. Hay que esperar, movernos bien para subir el nivel. Si nos quedamos con lo que tenemos hay que confiar porque es un equipo muy bueno", decía al respecto el propio Cordón días atrás.

Balbuena, ya en Moscú; Luiz Felipe y Rugani formaban la 'short list' que Cordón dio a conocer al área deportiva y el cuerpo técnico semanas atrás; unos objetivos que, por unas cuestiones o por otras (fundamentalmente económicas), no han acabado de cristalizar, reabriéndose de nuevo la vía de un Maksimovic que tampoco se antoja del todo clara. Y es que Cordón y su grupo de trabajo tienen claro que la idea no puede ser la de firmar un parche para la presente temporada, sino que hay que pensar más allá y contratar a un zaguero que se convierta en un activo del club; es decir, con el que se pueda ir al mercado en un futuro. Y claro, eso requiere un esfuerzo económico que el Betis no acaba de poder hacer hasta la fecha. Y es que la idea, en principio, era la de firmar un central titular y con experiencia en la elite con rendimiento inmediato, junto a un segundo, más joven, que cumpla con ese perfil de cara al futuro. Pero la economía manda y el Betis ha abierto el abanico, probando fórmulas cada vez más imaginativas; especialmente de cara a un futuro.

Ese es el caso de Marc Olivier Doue, central francomarfileño de 20 años de edad que, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, se encuentra ahora mismo a prueba con el Betis Deportivo, mientras que el primer equipo se encuentra en Suiza completando su primer 'stage' de pretemporada.

Doue, de 1,85 m., puede jugar en ambos perfiles del centro de la defensa, así como de lateral derecho. Formado en la cantera del Girondins de Burdeos, militó el curso pasado en la Primera división de Holanda, la Eredivise, en el PEC Zwolle. Sin demasiadas oportunidades con el primer equipo, este verano ha preferido no renovar pese a tener un año más opcional y ha quedado libre, probando fortuna en un Betis Deportivo en el que pretende convencer a los técnicos y asegurarse una ficha que le permita, luego, luchar por ser el central del futuro del Real Betis Balompié.

El joven Doue es el típico defensa francés que no rehuye al duelo y que tiene mucho potencial. Hasta la fecha está rindiendo a un gran nivel, por lo que en Heliópolis están contentos con él. Su ambicioso deseo de convencer a los verdiblancos, por tanto, podría estar cada vez más cerca, por lo que de conseguirlo no sería descartable que acabara convirtiéndose en ese joven central que completara la plantilla del primer equipo. De su rendimiento deportivo durante estas semanas dependerá el desenlace.