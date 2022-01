Promoesport lanza una campaña de sensibilización educativa para jóvenes futbolistas

Promoesport, agencia de representación de futbolistas internacional con sede en quince países y con más de 360 jugadores, ha lanzado una campaña de sensibilización educativa junto a Vicente Moreno, entrenador del RCD Espanyol; Alberto Edjogo, comentarista de fútbol; y Jacinto Elá, orientador y votado mejor futbolista sub 14 del mundo. La campaña está dirigida a todos los jugadores de fútbol base y a la promoción de la formación académica y en valores entre ellos.

A través de un coloquio entre Vicente Moreno y Alberto Edjogo, realizado en el Museo Olímpico y de Deporte de Barcelona, Promoesport ha promovido con dos figuras de dilatada reputación en el sector la formación académica en el fútbol base. El motivo es que solo un 0,2% de los futbolistas federados en España llegan a poder vivir de la práctica deportiva.

José Rodríguez Baster 'Rodri', fundador y director de fútbol en Promoesport, considera que esta campaña "es una gran oportunidad para los jóvenes". "Aquí no hablamos de fútbol, sino de construir tu propio futuro en base a aquello que te apasiona. Encuentra el propósito y crece personal y profesionalmente realizando lo que te gusta. Desde Promoesport esperamos abrir los ojos a los jóvenes, ya que la sociedad no es consciente de que más del 99% de los jugadores en España no llegan a ganarse la vida con el fútbol", explica.

Esta campaña de sensibilización aúna la preocupación por la educación y la formación de calidad en el sector. Se enmarca dentro del plan de Responsabilidad Social que sigue la agencia con el que continuará apoyando el desarrollo futuro del sector y sus grupos de interés con otros programas.

Promoesport es una compañía internacional con más de 20 años de historia dedicados a ofrecer un servicio integral en la industria del fútbol. Promoesport es una agencia de representación de futbolistas que cuenta con sedes en quince países distintos y actualmente representa a más de 360 jugadores. Ha estado presente en más de 2.200 operaciones. Cuenta con quince delegaciones principales (España, Andorra, Reino Unido, Portugal, Italia, Estados Unidos, Polonia, Turquía, Bélgica, Japón, Rusia, Argentina, Alemania, Francia, Perú), así como acuerdos de colaboración en las principales regiones con el fin de desarrollar y ofrecer los mejores servicios de representación deportiva, asesoría legal, jurídica, fiscal, de derechos de imagen y de marketing deportivo a sus clientes.

Con más de 70 profesionales en todo el mundo, Promoesport es una de las agencias líderes en la representación de futbolistas. Como referente mundial, es la agencia que representa a más jugadores en LaLiga española (30) y la sexta que representa a más jugadores en todo el mundo. Además, se encuentra en el Top-5 de agencias que representan a más jugadores de las cinco grandes ligas europeas.

Sobre la campaña de sensibilización educativa:

- ¿Qué es Promoesport?

- ¿Por qué realiza Promoesport esta campaña?

La agencia es consciente de que solo un 0,2% de los jugadores de fútbol federados en España llegan a ganarse la vida con el fútbol. Pretendemos sensibilizar a los jugadores de fútbol base para formarse académicamente y en valores, encontrar su propósito personal y profesional.

- ¿A qué objetivo responde la campaña?

Concienciar a la población del fútbol base para encontrar el propósito personal y profesional realizando aquellas actividades que a uno le apasiona, mientras compaginan la práctica deportiva con la formación.

- ¿A quién se dirige la campaña?

Principalmente a todos los jugadores de fútbol base de España, aunque el mensaje puede extrapolarse a otros deportes y/o territorios.

- ¿Por qué Vicente Moreno, Alberto Edjogo y Jacinto Elá en lugar de otros perfiles?

Los tres perfiles, por su reputada experiencia y años de trayectoria profesional, transmiten a la perfección el mensaje. Vicente Moreno, entrenador del RCD Espanyol, es una figura pública con grandes preocupaciones sociales. Mientras tanto, Alberto Edjogo es un comentarista de fútbol con el que los jóvenes conectan rápidamente y es el ejemplo de labrarse un futuro posterior al deporte al haber sido exfutbolista profesional, y Jacinto Elá pasó de ser votado mejor Sub-14 del mundo a retirarse muy joven y tener que empezar una nueva carrera profesional como orientador.

- Declaraciones relevantes de Vicente Moreno

"Nunca es tarde. Darnos cuenta no solo nosotros, sino también los que están a alrededor para que puedan ayudarnos, escuchar a aquellos que te quieren". "Es difícil encontrar aquello que os gusta. Buscad cosas que se acercan a lo que realmente le gusta a alguien que practica fútbol".

- Declaraciones relevantes de Alberto Edjogo

"Lo que te ofrece el fútbol es mucho tiempo. Puedes jugar diez horas a los videojuegos, o dos horas a los videojuegos y otras ocho a formarte y crecer. Busca aquello que te gusta". "Capacidad para aprender, elegir aquello que te gusta y lidiar con los obstáculos del camino".

- Declaraciones relevantes de Jacinto Elá

"En Inglaterra tenía más dinero y mucho tiempo libre. Me salvó leer. Leía para aprender inglés, para evadirme y ayudarme a desconectar. Recordar que aparte de futbolista soy otra cosa y que mi vida es más importante. El fútbol no podía ocupar todo mi tiempo, hay vida más allá".