La imagen de José Juan Romero consolando a un destrozado jugador del Cádiz

El técnico del Ceuta mostró su lado más humano al consolar a Iza Carcelén tras la derrota de los andaluces en el Alfonso Murube y estando el capitán implicado en los dos goles caballas

Ceuta y Cádiz han disputado este sábado desde las 14:00 horas en el Alfonso Murube un interesante duelo en el que ambos conjuntos buscaban romper sus rachas negativas. El triunfo se quedó en casa del Ceuta gracias al gol de Marcos Fernández y el de Kovacevic en propia puerta. El gol de Roger Martí en el segundo tiempo fue insuficiente para que el Cádiz sacase algo positivo.

Con esta derrota el Cádiz sigue en caída libre en la clasificación y podría terminar la jornada 32 más abajo aún si se dan una serie de resultados de los rivales que lo persiguen. El Ceuta por otro lado rompe una racha de tres derrotas consecutivas y se coloca octavo de manera provisional, con 47 puntos y a tres del Castellón que ahora mismo marca la frontera en los puestos de play off de ascenso a Primera.

José Juan Romero consuela a Iza Carcelén, jugador del Cádiz

Pero más allá del resultado del 2-1 a favor del Ceuta, una vez que se dio el pitido final, los compañeros de Movistar Plus Deportes mostraron una imagen que es el ejemplo perfecto de lo que está viviendo la plantilla del Cádiz. Iza Carcelén, jugador y capitán del Cádiz, lloraba desconsolado una vez que se consumaba una nueva derrota de los de Sergio González. Las cámaras recogiendo como José Juan Romero, técnico del Ceuta, trataba de consolar a Iza Carcelén con un sentido abrazo de ánimo. Es importante recordar que Iza Carcelén fue dirigido por José Juan Romero hace ya algunas temporadas en el filial del Real Betis por lo que el técnico caballa conoce bien el hoy capitán del Cádiz.

José Juan Romero lanza un mensaje a la afición del Cádiz

Ya en rueda de prensa, José Juan Romero fue cuestionado sobre la imagen en la que se le vio consolando a Iza Carcelén y el técnico dejó claro que antes de nada es persona y que ver así al jugador del Cádiz le demuestra por lo que están pasando los cadistas. José Juan Romero también se atrevió a 'defender' a la plantilla del Cádiz y lanzó un mensaje a la afición cadista: "Probablemente esa conversación o la que he mantenido con Sergio Ortuño me han calmado un poco la euforia. Por encima de todo soy persona, y ver así a Iza dice mucho de las personas, de cómo lo están pasando los chavales. El Cádiz tiene su exigencia, han pasado muchas cosas y hay que ser muy valiente para jugar en el Cádiz en ciertos momentos. No soy nadie para meterme en casa de nadie, pero puedo decirle a la afición cadista que tienen un grupo de profesionales a más no poder y que como personas son un diez. Estoy convencido de que van a salir de esta situación".

José Juan Romero se 'entrega' a Suso

Tal y como hizo en la previa, José Juan Romero elogió a Suso y no dudó en afirmar que si lo tuviese en el Ceuta se emocionaría: "Sigo manteniendo que Suso, con todos mis respetos hacia la plantilla que yo tengo, me imagino a Suso en mi equipo y me emociono. ¿Que después hay que tener más cosas para ganarnos a nosotros? Pues sí, pero insisto en que Suso es muy bueno".