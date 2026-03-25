Antonio Blanco aumenta su legado en LaLiga y se coloca entre los 20 jugadores con más partidos en la historia del Alavés

El centrocampista de Montalbán sigue rompiendo registros en el equipo de Quique Sánchez Flores y, además, tras la jornada 29 del campeonato doméstico, es el futbolista que más intercepciones realiza del torneo español, con 44

Antonio Blanco está firmando una de sus mejores temporadas en su carrera deportiva. A sus 25 años, el de Montalbán sigue dando pasos hacia delante como capitán del conjunto babazorro. En este sentido, los 30 encuentros que ha disputado esta campaña en el equipo de Quique Sánchez Flores le han colocado entre los 20 jugadores con más partidos de la entidad vasca. Además, su intensidad en cada jornada de LaLiga y su buen hacer en el terreno de juego le han llevado a ser el futbolista que más intercepciones realiza de todo el campeonato doméstico, con 44.

Antonio Blanco firma unos datos históricos en el Alavés

La llegada de Quique Sánchez Flores al Alavés no ha hecho que el rol de Antonio Blanco cambie en el equipo. El capitán del conjunto babazorro ya era importante con Coudet y ha seguido teniendo protagonismo con titularidades de manera consecutiva. En este sentido, el de Montalbán viene de ser importante en la histórica remontada al Celta de Vigo en Balaídos, ya que, pese a que no vio puerta, jugó los 90 minutos a un alto nivel. Esto le ha llevado a colocarse como uno de los 20 futbolistas que más encuentros ha disputado con el club vasco, siendo además el capitán más joven de toda LaLiga. Por ello, su legado aumenta en una competición que le ha visto vestir la camiseta del Real Madrid, dónde pasó por la cantera, además de en el Cádiz. Además, el jugador se 'apoya' en los que son sus referentes en el mundo del fútbol: "Xavi Hernández, porque siempre leía la jugada antes de que llegase el balón, y Xabi Alonso, que tenía un desplazamiento en largo increíble".

Además, Antonio Blanco se ha convertido en el futbolista con más intercepciones de LaLiga, con un total de 44, por delante de los principales competidores como son Jauregizar, Affengruber y Eric García. En este sentido, con un promedio de 1,63 intercepciones por partido, el capitán del Alavés alcanzaría las 58 al término de la presente temporada, dónde los de Quique Sánchez Flores se encuentran en plena disputa por lograr la permanencia en Primera División. Por otro lado, el de Montalban es el tercer jugador con más recuperaciones de balón de todo el campeonato, con 296, además de ser el segundo que más pases da hacia delante, registrando la cifra de 435. Por ello, la plantilla se apoya en su figura, entre otros, para lograr continuar una campaña más en la máxima categoría del fútbol español.

Antonio Blanco, clave para las nueve 'finales' del Alavés

De esta manera, tras la victoria frente al Celta de Vigo en Balaídos, el Alavés se verá las caras con Osasuna en Mendizorroza en la vuelta del parón de selecciones. Para ello, Antonio Blanco apunta a repetir en el once titular, tras descansar en esta ventana internacional.

En este sentido, los de Quique Sánchez Flores visitarán a la Real Sociedad, una semana antes de que los de Pellegrino Matarazazo disputen la final de la Copa del Rey. Por otro lado, el equipo babazorro se enfrentará al Real Madrid en el Bernabéu, así como al Mallorca, Athletic Club, Elche, Barcelona, Oviedo y Rayo Vallecano, con el que cerrarán al temporada en LaLiga EA Sports y esperán conseguir la permanencia en Primera División.