Calebe desvela detalles sobre su llegada al Alavés: "El 'Chacho' se puso en contacto en conmigo"

El defensa brasileño, que se encuentra cedido por el Fortaleza hasta final de temporada, ha desvelado su conversación con el técnico argentino antes de aterrizar en Vitoria y su comparación de España con Brasil

Calebe cerró el año 2025 con malas noticias, ya que fue titular contra Osasuna pero cambiado al descanso, además de recibir una goleada por 3-0. No obstante, el jugador se muestra feliz en sus primeros meses en el Alavés, donde llegó en el pasado mercado de fichajes procedente del Fortaleza, firmando una cesión que le mantiene ligado al conjunto de Coudet hasta final de la presente temporada. De esta manera, el centrocampista de Brasil pone el foco en el primer choque de 2026 mientras la entidad mira a la ventana de enero ante posibles llegadas.

Calebe se muestra feliz en el Alavés

En este sentido, Calebe ha atendido a los medios oficiales del Alavés, que podría firmar un nuevo defensa tras la sanción de Facundo Garcés. De esta manera, el jugador brasileño comenzó hablando de su llegada al conjunto de Coudet en el pasado mercado de fichajes de verano: "El 'Chacho' se puso en contacto conmigo y me comentó que sería un paso adelante en mi carrera y en lo personal. No me lo pensé y decidí venir al Alavés. Ahora estoy muy contento en el club y en la ciudad". Además, el centrocampista de 25 años valoró a sus compañeros de equipo y a la afición de Mendizorroza, comparando la de España con la de Brasil: "Muy bueno, chavales estupendos en lo personal y como jugadores. Pensaba que sería más fría que en Brasil pero, por lo menos la nuestra, me recuerda mucho a la gente de mi país, que es muy caliente. Es increíble como nos animan en todos los partidos. Se juega a otro ritmo y la gente ejecuta las jugadas con un ritmo muy alto. Hay que acostumbrarse pero estoy preparado".

Además, Calebe mostró, en una entrevista a Noticias de Álava, sus intenciones de cara a su futuro en el Alavés, con el que tiene una cesión firmada hasta final de temporada, momento en el que tendría que volver a su club, Fortaleza: "Sin duda. Me haría muy feliz seguir aquí al acabar esta temporada. Cada vez estoy mejor adaptado y me he encontrado con grandes personas en el club. Ni mi esposa ni yo tenemos quejas". Por ello, el futuro de Calebe dependerá de sus sensaciones en esta segunda parte de la temporada y en los minutos que le pueda dar Coudet, ya que ha habido diferentes encuentros de LaLiga EA Sports que se ha quedado en el banquillo.

Calebe, con la dura competencia de Carlos Vicente

Calebe cuenta en el Alavés con la competencia de Carlos Vicente, que hizo el gol contra el Sevilla que le dio al conjunto de Coudet el pase a octavos de final de Copa del Rey. Además, el jugador brasileño se ha quedado sin jugar ocho encuentros entre lo que llevamos de temporada, seis de ellos de LaLiga EA Sports, lo que se podría entender como parte de las rotaciones del equipo babazorro ante la gran carga de partidos.