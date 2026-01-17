Coudet advierte al Atlético de Madrid pese a un demoledor dato: "Me gusta la estadística"

El conjunto vitoriano no conoce la victoria en el Metropolitano, pues su última victoria a domicilio frente a los rojiblancos se produjo en 2003, aún por entonces en el Vicente Calderón. Pese a ello, su entrenador no descarta en dar la campanada

Tras lograr el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, el Deportivo Alavés retoma este domingo LaLiga con una complicada visita al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. Con solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, el cuadro vitoriano suma cuatro jornadas consecutivas sin vencer, en las que ha obtenido un punto de 12 posibles. Pero aunque es consciente de la dificultad de la empresa, su entrenador, Eduardo Coudet, no da nada por perdido ante el conjunto rojiblanco, al que no derrotan a domicilio desde 2003, aún por entonces en el Vicente Calderón.

Elogios al Atlético de Madrid y Simeone

"Me gusta la estadística. Intentaremos darle la vuelta como ya hicimos en otras ocasiones este mismo año. Por ejemplo, en el campo del Athletic a principio de la temporada", señaló el preparador argentino, que se deshizo en elogios pese a todo hacia los de Diego Simeone. "Lo primero, tienen uno de los mejores entrenadores del mundo. Pero iremos con la idea de generar todo lo que podamos y tratar de hacer un gran partido para ganar al Atleti. Simeone mantiene su idea, convence a sus jugadores con su filosofía y siempre se juega a lo que él desea. Desde la admiración no olvido desde donde comenzó este Atlético de Madrid antes de su llegada. No había estabilidad económica y conmigo, en el 2002, el Celta podría llevarse a jugadores que también deseaban ellos. Ahora, salvo el Real Madrid y el Barcelona, no puedes luchar contra ellos por una puja", destacó sobre el potencial colchonero.

Toni Martínez y Lucas Boyé, OK

En cuanto a su plantilla, el preparador albiazul admitió que la Copa del Rey ha traído consigo un esfuerzo extra, aunque no tienes bajas que lamentar. "El equipo está bien físicamente. Tenemos a todos a disposición, por fortuna. Lo de Toni Martínez era solo una molestia y Boyé también entra en la convocatoria. Aunque tener el alta médica no significa que estén al cien por cien algunos, el desgaste está ahí", advirtió.

La Copa del Rey no despista del verdadero objetivo

"Siempre viene bien ganar y nos demuestra que la idea la tenemos clara sabiendo la dificultad de la jerarquía del rival.Nada nos va a cambiar el foco en lo fundamental, que es conseguir la permanencia en LaLiga. Ahora el calendario nos está mostrando una especial dificultad pero sabemos cual es la meta", añadió sobre la victoria copera ante el Rayo Vallecano y el verdadero objetivo babazorro, desvelando algunos detalles del plan que buscará poner en marcha en el Metropolitano.

Su plan de partido ante el Atlético de Madrid

"Después de este domingo jugaremos de viernes a domingo y cambiarán las cosas. Esperaremos hasta última hora para decidir quien sale. Hasta mañana no daremos el paso definitivo. Nosotros lo que queremos es jugar como un equipo grande aunque seamos chiquitos. Esa es nuestra intención y nuestra idea. Trataremos de afrontar el partido como en Villarreal en la primera parte pero con más llegada y contundencia. Lo importante es tratar de mantener la idea. El Atlético es el tercer club de este país, gana mucho. Tiene trabajo e intensidad. Nosotros también queremos eso, presionar, tratar de robar el balón y ser protagonistas en el dominio del balón. Siempre tratamos de llevar la iniciativa en los partidos. Ellos pueden utilizar diferentes sistemas y nos tendremos que acoplar a lo que nos propongan. Su plantilla tiene mucha jerarquía, con jugadores de primer nivel. Llevan mucho tiempo juntos y se conocen bien. Será un partido muy duro", apuntó.

Además, pese a la situación clasificatoria, el argentino se mostró satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas y el discurrir de la temporada. "Yo creo que hay distintas maneras de afrontar las cosas. El trabajo, la idea y la forma da tranquilidad al club. A mí, ver que los jugadores están convencidos. Hay que estar convencidos para poder convencer. Pienso que estamos jugando bien y ese es el primer paso. Tenemos más puntos que el año pasado a estas alturas y nos calificamos para los cuartos de la Copa. No pienso que estemos en la mala línea", destacó.

Tranquilo ante posibles salidas en enero

Por otro lado Coudet no quiso mojarse sobre lo que espera en este mercado de enero en cuanto a entradas y salidas, con la posibilidad de que equipos extranjeros se interesen en jugadores como Antonio Blanco o Carlos Vicente. "La secretaría técnica está trabajando en ello y veremos como finaliza el mercado. Todavía queda bastante tiempo. No me han informado de ninguna salida y por lo tanto no es algo que me preocupe a día de hoy", sentenció.