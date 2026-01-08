El Albacete enfada a los suyos antes de recibir al Real Madrid

El conjunto manchego publicó este pasado miércoles los precios de las entradas para el encuentro de octavos de Copa del Rey ante el Albacete. Los 50 euros que tienen que pagar los socios no han sentado nada bien y desde la 'Federación de Peñas del Alba'

La Copa del Rey ha querido que el Albacete reciba entre el 13 y el 15 de enero al Real Madrid en el duelo de octavos de la competición copera. Los de José Alberto recibirán a los de Xabi Alonso con ganas de repetir la gesta de la ronda anterior donde eliminaron a un Primera como el Levante. Una vez que se conoció el emparejamiento y a falta de que se sepa la fecha y hora definitiva, el Albacete publicó los precios de las entradas para el choque ante el Real Madrid.

El precio de las entradas enfada a la afición del Albacete

El Albacete informó de que a partir de este jueves ya se podrán adquirir las localidades para recibir al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. En el caso de los abonados y a diferencia de lo que ha sucedido en el Racing de Santander con el partido ante el Barcelona, el Albacete ha decidido cobrar un precio de 50 euros a sus abonados en el caso del abono general y 20 euros en el abono infantil. Además, las ventas para los no abonados oscilan entre los 90 euros de los goles y los 150 euros en la tribuna. El precio de las entradas para los abonados no ha sentado nada bien en un sector de la afición del Albacete.

La Federación de Peñas del Alba pide al Albacete rectificar

Ha sido concretamente la 'Federación de Peñas del Alba' la que ha mostrado su enfado con los precios impuestos por el Albacete para recibir al Real Madrid. En primer lugar, en el comunicado publicado a través de sus redes sociales, se muestra comprensivo por la oportunidad económica que supone la visita del Real Madrid al Carlos Belmonte pero compara los precios con los que ha puesto el Racing de Santander. También puntualizan con la escasa diferencia entre el precio para los abonados y los que no son socios del club manchego como una muestra de que se está "explotando la fidelidad del abonado".

El Albacete cobra igual si se mojan sus socios o no

En el comunicado también se apela a la falta de diferenciación del precio entre socios que sufren las inclemencias climatológicas por no estar bajo techo y los que si están cubiertos en las gradas del Carlos Belmonte. Por último, la 'Federación de Peñas del Alba' tienda la mano al Albacete para negociar con "celeridad" y recordando que son los socios los que siempre animan para lograr el objetivo de la permanencia en Segunda. Sentencian que la permanencia es más importante "que el partido de la próxima eliminatoria" y piden al Albacete que "reconsideren su decisión y rebajen los precios".

Comunicado íntegro de la Federación de Peñas del Alba

"Queremos dirigirnos al club con todo el respeto y firmeza que merece la ocasión para manifestar con mucha preocupación lo siguiente:

Mostrar nuestra profunda indignación ante lo que consideramos una auténtica falta de respeto al aficionado al fijar 50€ de suplemento a aquellos que aunque se gane o se pierda, llueva, truene o nos metan tres, cuatro o cinco goles en casa, seguimos acudiendo recurrentemente a cada partido para animar al equipo tanto en el Carlos Belmonte como en los desplazamientos. Debemos recordar a la directiva que quizás no estaríamos donde estamos si unos centenares de valientes albacetistas hubiéramos dejado solos a los jugadores en aquella fría noche de Leganés siendo un día laborable o también a aquellos valientes aficionados que se plantaron en primera ronda en el Estadio Insular de Gran Canaria. Recordarles también cómo rugió el Belmonte para ayudar a los nuestros a igualar y finalmente ganar la eliminatoria contra el Celta de Vigo que nos da hoy el justo derecho a enfrentarnos en octavos de final a uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol. Consideramos desproporcionado el querer cobrar esa cantidad a los aficionados que sostienen al equipo durante toda la temporada.

Comprendemos que la visita del Real Madrid genera una oportunidad económica importante amén de una expectación enorme, pero no es óbice para perjudicar de esta manera a los albacetistas. Nos llena de asombro el comprobar que otros clubes como el Racing de Santander ha premiado a sus abonados con precios mucho más asequibles que los nuestros en el mismo contexto. Según nos comunican desde Santander, unos 1500 abonados no tendrán que pasar por caja y verán su fidelidad recompensada. Otros deberán abonar cuantías muy inferiores a las que nuestra directiva ha impuesto. Nos llama poderosamente la atención que un no abonado tenga que abonar únicamente 40€ más que el albacetista que saca su abono religiosamente en verano. La sensación que se transmite es que se está explotando la fidelidad del abonado en pro del negocio. Cabe recordar a los directivos del club que enero es un mes complicado para la mayoría de las economías domésticas, donde existen hogares con hasta cuatro o cinco abonados, suponiendo un desembolso tan importante como injusto.

Entendemos como algo desigual que los abonados situados en zonas expuestas a las inclemencias climatológicas tengan que pagar lo mismo que sectores cubiertos donde la lluvia y otros factores no afectan de igual modo a zonas no cubiertas del estadio. Los precios de las entradas deben ser proporcionales con los precios de los abonos pagados a principio de temporada. Es una total exageración hacernos pagar a algunos aficionados casi un tercio del precio del abono de toda la temporada por un sólo partido por muy pomposo y rico que sea el club al que se enfrenta.

Tendemos la mano al club para negociar con celeridad esta cuestión y animarles a rectificar este atropello hacia los albacetistas, recordando nuevamente que somos nosotros los que empujaremos y ayudaremos sin bregar para que se cumpla el objetivo de la permanencia, el cual es más importante que el partido de la próxima eliminatoria. Rogamos que reconsideren su decisión y rebajen los precios para todos los abonados sea cual sea su ubicación en el campo, compensando esa rebaja con un aumento hacia los no abonados, los que respetamos aún defendiendo que exista una diferencia real y justa entre ambos".