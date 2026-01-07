La afición del Granada cumple su amenaza con los de Pacheta

El Nuevo Los Cármenes registró su peor entrada de la temporada este pasado 6 de enero, día de Reyes para recibir al Rayo Vallecano en la tercera ronda de la Copa del Rey

El Granada tuvo este pasado martes un encuentro ilusionante por la competición de la que se trataba, la Copa del Rey y por el día en cuestión, el 6 de enero, día de Reyes. Delante, un rival de Primera como el Rayo Vallecano y recordemos, disputando la Conference League.

El cartel parecía inmejorable para un 6 de enero pero la decisión del club granadinista de cobrarle a sus socios un suplemento de 20 euros. Esta 'iniciativa' por parte del Granada no sentó nada bien a la afición de los andaluces, que a través de varios colectivos expresaron su descontento y solicitaron, días atrás, que el club diese marcha atrás y permitiese la entrada gratuita a los socios ante el Rayo Vallecano en Copa del Rey.

La afición del Granada deja casi sola a su equipo

En lo deportivo, el Granada se adelantó en el marcador ante el Rayo Vallecano gracias al gol de Pablo Sáenz a los nueve minutos. El tanto llegó tras coger el habilidoso jugador un rechace del guardameta rayista a disparo de Rodelas. El Granada, a pesar de la poca presencia de público local, concretamente 4.468 espectadores, lo que supone la peor entrada en lo que va de temporada, trataba de agradar a su público buscando el pase a la siguiente ronda copera. El Rayo Vallecano igualó el encuentro en el segundo tiempo con un gol de Álvaro García que llegó con cierto infortunio ya que chocó en un defensor y despejó la trayectoria para Astralaga.

El fallo de Astralaga condena al Granada

La mala suerte se cebó con el Granada, más concretamente con Astralaga, en el 1-2 ya que el guardameta no pudo detener un disparo lejano de Pedro Díaz que cuando intentó blocarlo, se le coló entre los brazos. Con el Granada volcado llegó la sentencia y nuevamente con poca fortuna ya que el tanto se produjo en propia puerta por parte de Juanjo.

Pacheta se dirige a la afición del Granada

Tras el encuentro, Pacheta quiso lanzar un mensaje a la afición para prometerles trabajo para hacer más ocasiones y para pedirles que siguiesen viniendo a los partidos: "Sigo con el mismo mensaje. Trabajamos para hacer más ocasiones que el rival y hoy hemos vuelto a hacerlo, tenemos más claras que un equipo de Primera División pero no las metemos y ellos si. El equipo hace cosas muy buenas y les pido que sigan viniendo, que crean en su equipo porque tiene capacidad de hacer cosas".

Además, sobre el fallo de Astralaga, se mostró comprensivo: "Astralaga se tiene que recuperar, esto es lo que hay. Es el portero titular y se tiene que recuperar, los errores se admiten y no pueden volver a suceder, porque ha hecho un buen partido pero ha tenido un error que podemos tener cualquiera de nosotros, esto es el fútbol profesional".