Alberto González no se corta con la realidad del Albacete

El técnico del cuadro manchego, tras caer ante el Burgos, habló de que su equipo no es de play off de ascenso a Primera

El Albacete tuvo el pasado fin de semana una buena piedra de toque para medir su nivel y al mismo tiempo sus aspiraciones en LaLiga Hypermotion. El Albacete había logrado dejar a cero su casillero de derrotas en las últimas seis jornadas en las que había sumado 10 puntos de 21 posibles. La derrota ante el Burgos en el Carlos Belmonte del pasado fin de semana deja al Albacete con 44 puntos, en la posición 13 y también a 13 de los puestos de play off.

Tras el encuentro, Alberto González, técnico del Albacete, no puso paños calientes sobre la superioridad del Burgos: "Ha sido un equipo superior. Ha dado muestra de por qué está en play off. Es un equipo serio, que ha sabido jugar cuando tocaba. Teniendo el control del balón cuando ha tocado. Y sin balón también. A nivel defensivo, dejando hacer y defendiendo bien los espacios. Han manejado muy bien el partido, mejor que nosotros. Han demostrado más capacidad y calidad. Hemos podido estar ahí porque ha estado igualado en algún momento".

Las aspiraciones reales del Albacete de Alberto González

Alberto González alzó la voz para hablar del objetivo que debe tener ahora mismo el Albacete: "No estamos salvados, ni mucho menos. Queda mucho todavía, pero lo de hoy no ha sido cuestión de intensidad o motivación. Ha sido cuestión de capacidades. El otro equipo ha sido más sólido y nos ha ganado por eso. Tal vez hoy es el día en que echas de menos a jugadores más consistentes para mantener frescura y contundencia. Creo que en la segunda parte hemos dado un pasito más pero igualmente nos han superado. Pero no porque hayamos querido, sino porque ellos han sido mejores".

Seguidamente apostilló sobre el nivel del Albacete: "Nos han hecho tres goles en cuatro llegadas porque hemos concedido situaciones que no se pueden conceder en esta categoría. Volveremos a competir con nuestras armas y nuestros recursos, pero sin creernos más de lo que somos. Somos un equipo para salvarnos, no de playoff. Y no hemos dado para más. Hoy era el día de intentar engancharnos, pero se ha demostrado que no damos para más".

Alberto González recordó el partido ante el Racing de Santander cuando vencieron por 0-4 en el Sardinero a los de José Alberto: "El día del Racing metimos las dos primeras y hoy hemos fallado la primera. Esas cosas nos están condicionando más de lo que deberían. Pero cuando no eres lo suficientemente consistente, las cosas nos cuestan si no se nos ponen de cara desde el inicio. Es como que necesitamos que todo nos vaya muy rodado para que nos vaya bien desde el inicio. Para poder ganarle a estos equipos hay que hacerlo mejor". El Albacete viajará el próximo fin de semana a Butarque para medirse al Leganés, recibirá al Granada en la 36 y cerrarán el mes de abril otra vez en el Carlos Belmonte. recibiendo al Eibar.