Dardo de Alberto González apuntando al Albacete tras el golpe sobre la mesa ante el Racing de Santander

El técnico andaluz del cuadro manchego habló en rueda de prensa de la renovación de su contrato, que culmina en junio de este mismo año. "Ya deberían de ir dando pasitos si quieren algo", declaró

El Albacete protagonizó este pasado sábado una de las grandes sorpresas de la jornada 31 en LaLiga Hypermotion. El Albacete de Alberto González se plantó en El Sardinero y superó con claridad al Racing de Santander por 0-4 para sumar su segunda victoria consecutiva y el cuarto encuentro seguido sin conocer la derrota. El Albacete ahora mismo ocupa justo la mitad de la tabla con 42 puntos y está a ocho del play off de ascenso que podrían ser nueve si el Castellón vence este mismo lunes a la Cultural Leonesa.

Alberto González y una renovación que no avanza en el Albacete

Alberto González llegó al Albacete en marzo de 2024, es decir, el próximo 27 de marzo se cumplirán dos años desde que aterrizó en el Carlos Belmonte. Alberto González llegó con un Albacete en puestos de descenso y tras una racha de cinco victorias consecutivas consiguió salvar a los manchegos del descenso a Primera RFEF.

Después de dos temporadas y media, las que hará cuando se termine el presente curso, Alberto González afronta sus últimos meses de un contrato que finaliza el 30 de junio de este mismo año. Según indicó el propio Alberto González tras superar al Racing de Santander por 0-4, desde las altas esferas del Albacete aún no se ha llevado a cabo ningún movimiento para renovar al técnico malagueño. Alberto González no pudo ser más explicito e invitó a ir dando 'pasitos': "Ya deberían ir dando pasitos, si quieren algo. De momento es verdad que no hay pasos. Entiendo que tendrán que ver hacia dónde quieren ir y a partir de ahí tomar decisiones, pero de momento no hay nada".

El Albacete vive tranquilo y ve el play off de ascenso a Primera desde lejos

Alberto González, además de mandar una indirecta a los dueños del Albacete para que se pongan manos a la obra con su renovación, dejó claro que los manchegos aún tienen lejos del play off de ascenso: "Estamos lejos del play off. Hay que tener los pies en el suelo. Aún nos faltan puntos para la salvación". Demostró Alberto González la ambición cuando apostó por quedar lo más arriba posible en la tabla: "Si seguimos en esta línea podemos disfrutar de un final bonito. Vamos a pelear por la mejor clasificación que podamos. Si podemos pelear un puesto más hasta la última jornada, lo vamos a pelear".

El mérito del triunfo ante el Racing de Santander

El técnico del Albacete habló con orgullo de la victoria de los suyos ante el Racing de Santander y también aprovechó para elogiar el caudal ofensivo de los cántabros, incluso estando con 10: "Hemos estado serios y hemos sabido aguantar la tempestad contra un equipo que genera muchísimo, que tiene gran capacidad. Incluso estando con 10 para generar situaciones de gol. Y luego esperar nuestro momento para rematar el partido. Es una victoria de mucho mérito contra un grandísimo rival. Al final, los rivales son los que hacen grandes las victorias. Hoy era el escenario más complicado y hemos sabido estar, hacer las cosas y tener el acierto que se necesita".

El dispar calendario del Albacete

Al Albacete le quedan por delante 11 jornadas en las que se medirá a equipos que están peleando por el play off de ascenso como Castellón o Burgos. También se las verá con equipos de abajo como Cultural Leonesa o Mirandés. Los encuentros más numerosos son ante equipos que está en situación similar a la suya como Eibar, Córdoba o Granada.