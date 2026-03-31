El Athletic, con una decisión por tomar con la portería

El próximo entrenador del equipo, que sustituirá a Ernesto Valverde, tendrá que elegir entre Julen Agirrezabala y Álex Padilla de cara a la próxima temporada ya que la convivencia de tres porteros no es viable porque no habrá minutos para todos

El Athletic Club está totalmente centrado en esta temporada y su dirección deportiva, liderada por Mikel González, a pesar de las elecciones, comienza a planificar la siguiente temporada a sabiendas que parece complicado que se presente oposición a Jon Uriarte, quien apunta a volver a ser presidente. Una vez se culmine el proceso electoral, el primer paso será fichar a un entrenador, siendo Edin Terzic el máximo favorito actualmente, quien tendrá que tomar una primera decisión complicada nada más llegar: elegir entre Julen Agirrezabala y Álex Padilla.

No hay espacio para los tres porteros en el Athletic Club

Uno de las primeras decisiones que va a tener que tomar el próximo entrenador del Athletic Club, que sustituirá a Ernesto Valverde que ya ha anunciado que no seguirá una vez termine esta temporada, es quién será el portero que acompañe a Unai Simón durante la siguiente campaña.

Se parte de la base en el Athletic Club que Unai Simón es intocable. El portero seguirá siendo titular siempre y cuando desee seguir en el equipo vasco. El guardameta es feliz y está comprometido con el proyecto y salvo giro inesperado de los acontecimientos continuará.

Esto provoca que el Athletic Club vuelva a tener el mismo problema que el pasado verano. No hay sitio suficiente para Julen Agirrezabala y Álex Padilla. Lo mejor para el club es que alguno de los dos salga para tener minutos y no detener sus respectivos desarrollos.

Esta situación surge debido a que Julen Agirrezabala volverá al Athletic Club después de que el Valencia CF haya decidido que no va a ejecutar la opción de compra que tiene sobre el portero el cual se marchó el pasado verano al club de Mestalla en busca de asentarse en la élite del fútbol español. Su rendimiento irregular y una lesión de rodilla, que lo va a mantener alejado de los terrenos de juego hasta el final de temporada, ha provocado que el Valencia CF no quiera ficharlo.

Por tanto, este verano, cuando comience la pretemporada, el Athletic Club tendrá que elegir entre Julen Agirrezabala y Álex Padilla para ser el suplente de Unai Simón. Difícilmente se pueden compaginar a tres porteros jóvenes, ninguno veterano, en una temporada en la que el Athletic Club apunta a jugar LaLiga, la Copa del Rey y alguna competición europea siempre y cuando mantenga las buenas sensaciones mostradas en el partido contra el Real Betis.

Simplemente no hay minutos para todos y por tanto, todo apunta a que uno de los dos, Julen Agirrezabala o Álex Padilla, tendrá que salir en el próximo mercado de fichajes de verano.