Ernesto Valverde guarda en la recámara a Robert Navarro y Selton ante los problemas emergentes con Berenguer y Sancet

El Athletic Club recibe el Betis con Sancet y Berenguer apercibidos. Las 4 tarjetas amarillas condicionan a ambos futbolistas que rozan la sanción, para la que Ernesto Valverde ya guarda un as bajo la manga con Selton y Robert Navarro como bazas

El Athletic Club sigue sin rumbo en una temporada para olvidar. La ilusión se convirtió en desesperación en el conjunto rojiblanco que sigue sin encontrar la tecla que de la vuelta a una situación que huele a cambio de ciclo. Aún así, las esperanzas están puestas en Ernesto Valverde para intentar lograr la épica y clasificarse a Europa. Las sensaciones son muy malas y el rendimiento peor. Frente al Girona, el cuadro vasco salió goleado de Montilivi y con Sancet y Berenguer amonestados. Ambos suman 4 tarjetas amarillas por lo que, si ven la quinta ante el Real Betis, se sumarán a las bajas del equipo de San Mamés. Por ello, Ernesto Valverde guarda en la recámara a a Robert Navarro y a Selton que apuntan a actuar en sustitución de los dos atacantes en caso de sanción.

Sancet y Berenguer, apercibidos en el Athletic Club, mientras que Robert Navarro y Selton esperan su oportunidad

El Athletic Club recibirá al Real Betis en San Mamés con dos de sus jugadores más importantes apercibidos. Tanto Berenguer como Sancet vieron la cuarta cartulina amarilla ante el Girona. El partido ante el Betis es crucial para las aspiraciones europeas del Athletic Club ya que, en caso de no sumar los tres puntos, el conjunto rojiblanco podría ir diciendo adiós al sueño continental y a la temporada. La presencia de Sancet y de Berenguer está más que garantizada en el once de Ernesto Valverde, a pesar de que ninguno de los dos futbolistas está destacando demasiado este curso.

El número 7 del Athletic Club apunta a ser el sustituto de Nico Williams, mientras que Sancet sigue encadenado a la mediapunta. Mientras tanto, las nuevas generaciones del Athletic Club esperan su oportunidad desde el banquillo, aunque Ernesto Valverde se guarda en la recámara las opciones de Robert Navarro y Selton que apuntan a ser los sustitutos de ambos futbolistas citados en caso de ver la quinta amarilla de la temporada.

Robert Navarro y Selton, sin demasiado protagonismo en los onces iniciales de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Tanto Robert Navarro como Selton no han contado con demasiadas participaciones en el once titular del Athletic Club. Valverde, en reiteradas ocasiones, ha pedido más paciencia con el joven atacante de 18 años, mientras que ha dado toques de atención a Robert Navarro. "Lo que le falta a Robert Navarro es que lo ponga el entrenador. Él tiene que luchar por ser un jugador decisivo, que lo ha sido en determinados momentos de la temporada", comenzaba diciendo Ernesto Valverde acerca del futbolista que en verano llegó a Lezama. "Lo que tiene que tener es continuidad, porque tiene más partidos y consistencia en su juego, tanto defensivo como ofensivo. Hay competencia y ha jugado bastantes partidos. Ahora tiene más competencia: se ha recuperado Iñaki, Sancet, que ha estado tiempo fuera, y también Berenguer. Él tiene que luchar por eso", sentenciaba.