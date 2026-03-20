"Mendilibar debe ser el sustituto de Ernesto Valverde en el Athletic Club"

La marcha de Ernesto Valverde abre la puerta a una infinidad de opciones para el banquillo del Athletic Club. En ESTADIO deportivo debatimos entre el vanguardismo de Iraola, o la experiencia de Mendilibar

Ernesto Valverde pone fin a su tercera temporada en el Athletic Club. La sorpresa salta en San Mamés que se echa las manos a la cabeza al enterarse de la decisión que tanto el club como el propio entrenador han acordado de cara al final de curso. Con poco más de dos meses para reaccionar, el Athletic Club se lanza al mercado en busca del sustituto de Ernesto Valverde. Ahora comienza un nuevo ciclo en el Athletic Club pero, ¿se decantará la directiva por un perfil de técnico más vanguardista o por el contrario se apostará por la experiencia? Iraola y Mendilibar son los dos nombres que salen a la palestra en El Debate de ESTADIO Deportivo.

Iraola, un entrenador joven y vanguardista para el Athletic Club

El debate ya está en las calles de Bilbao y en ESTADIO Deportivo, dónde discutimos acerca de los nombres que deben sustituir a Ernesto Valverde en el Athletic Club. Todo apunta a que Iraola es el nombre que más gusta en la dirección deportiva. El entrenador es un mito del equipo vasco y, en su salto a los banquillos, ha logrado consolidarse en un Bournemouth que ronda la mitad de la tabla en la Premier League. Su propuesta de fútbol es interesante, pero vanguardista. El vasco es un melón por catar en el conjunto rojiblanco, siendo el Athletic Club un salto cualitativo y considerable en su carrera deportiva. Carlos Gil, redactor de ESTADIO Deportivo, defiende la figura de Iraola al que considera el técnico oportuno para suplir al de Viandar de la Vera. "Es un gran entrenador que está haciendo un buen trabajo en Inglaterra. Es joven y atrevido, justo lo que necesita el Athletic Club en la siguiente temporada", destaca el periodista sevillano.

La experiencia y el bagaje en Europa de Mendilibar, al servicio del Athletic Club

Pero lejos de coincidir con él, Javier Jiménez, redactor de ESTADIO Deportivo, opta por "lo clásico y la experiencia". Aunque la apuesta de Iraola "es interesante", el alcalareño opta por sacar a la palestra el nombre de José Luis Mendilibar. El actual técnico del Olympiakos se ha revalorizado como técnico en las últimas temporadas tras su paso por Europa, algo que precisamente es lo que busca el Athletic. "El club no puede permitirse estar dos temporadas fuera de Europa tras el crecimiento en los últimos cursos, por ello yo apostaría por Mendilibar", comienza diciendo el periodista. "El Athletic Club necesita rendimiento inmediato y eso solo te lo puede aportar Mendilibar. Además, cuando ha ido a Europa, ha demostrado jerarquía ganando una Europa League con un Sevilla en decadencia y la Conference League con el Olympiakos", destaca basando su discurso en las competiciones europeas.

Pase lo que pase, el debate ya está en la calle y los nombres empiezan a acumularse en la lista de candidatos para sustituir a Ernesto Valverde en el Athletic Club al final de temporada.