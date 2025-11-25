Nico Williams, a debate en el Athletic Club de cara a la Champions League

Ernesto Valverde no asegura la titularidad de Nico Williams para el partido de la Champions League ante el Slavia Praga, ya que asegura que el atacante del Athletic Club sigue sintiendo dolores por la pubalgia que sufre

El estado de forma de Nico Williams sigue sin ser el óptimo. La pubalgia pasa factura al atacante español que se retiró del Spotify Camp Nou, en la derrota por 4-0 ante el Barcelona, con aparentes molestias. Para el duelo ante el Slavia Praga, Ernesto Valverde ha citado al jugador navarro, pero no garantiza que sea titular ante los checos. Nico Williams, debido a su estado físico, está a debate en el Athletic Club de cara al partido de la Champions League ya que el 'Txingurri' apuesta por anteponer un jugador que esté al "100% físicamente" antes que forzar a la estrella del Athletic Club.

La titularidad de Nico Williams, a debate en el Athletic

En la rueda de prensa previa al choque del Athletic Club ante el Slavia Praga, Ernesto Valverde ha puesto a debate la titularidad de Nico Williams que sigue sin estar en su mejor momento físico. "No sé si va a empezar mañana, si no lo hace lo haría durante el partido, sí espero que pueda participar desde luego. Hoy está un poco dolorido después del esfuerzo del día de un partido, pero bueno, vamos a ver, hay que regular eso. Lo importante para nosotros, muchas veces se hace hincapié en Nico Williams, en cómo está. Al final lo que se trata es que el jugador que juegue, juegue al 100%. Si Nico va a jugar al 90%, pues es mejor que salga uno que esté al 100% y el tiempo que esté que pueda estar al 100%. Valorar alguna situación de algún jugador que terminó el otro día con alguna molestia, algunos de ellos, si además llevan alguna acumulación", dejó entre ver Valverde que se la juega en la Champions League, ya que una derrota complicaría y mucho el pase a la siguiente ronda de la máxima competición europea de clubes.

La publagia sigue jugando una mala pasada a Nico Williams

Hasta la fecha, la participación de Nico Williams, que ha sido el mejor en ataque del Athletic, es insuficiente para una delantera que peca de cara a puerta y que ha condicionado a un equipo que se desespera en campo rival. En lo que va de curso, Nico Williams suma 2 goles y 2 asistencias en toda la temporada, tras haber estado un mes de baja por la pubalgia. Con su vuelta, el Athletic Club esperaba mejorar los resultados y solo lo ha hecho ante el Real Oviedo gracias a una genialidad del propio Nico Williams. Las molestias en la zona del pubis le están jugando una mala pasada al atacante que descartó la opción de pasar por quirófano y que se aferra a las esperanzas que le dan los médicos del club vasco.