Da el visto bueno a Peio Canales y Gerenabarrena: "Son dos jugadorazos"

Mikel Jauregizar, futbolista del Athletic Club, ha señalado que los dos canteranos están aprovechando sus cesiones en Racing de Santander y CD Castellón respectivamente y que, por tanto, los esperan de cara a la próxima temporada en donde la competencia en la posición de centrocampista será aún mayor en el equipo rojiblanco

Aunque el Athletic Club está totalmente centrado en esta temporada, eso no impide que la dirección deportiva del club rojiblanco mire fuera del equipo y esté más que satisfecha con las cesiones de Peio Canales y Beñat Gerenabarrera los cuales están dando un nivel muy alto en Racing de Santander y CD Castellón respectivamente. Un rendimiento que no pasa desapercibido en el Athletic Club que a través de Mikel Jauregizar ha dado el visto bueno a los dos centrocampistas a los cuales esperan de cara a la siguiente campaña.

Mikel Jauregizar ha calificado de jugadorazos a los dos canteranos, quienes van a volver al Athletic Club al término de esta temporada para ganarse un lugar durante la siguiente pretemporada. "Sí, algunas veces suelo ver partidos de ellos y es un espectáculo verles jugar. Al final, yo estuve con ellos en el Bilbao Athletic y son dos jugadorazos que, bueno, han tenido que salir del club para poder jugar más y lo están aprovechando. Con ganas de verles por aquí y a ver si podemos jugar juntos aquí en San Mamés", ha dicho en una entrevista en Durangaldeko Telebista.

Tanto Peio Canales como Beñat Gerenabarrena se ha consolidado como titulares en la Segunda división y eso les va a valer para poder pelear por un puesto en el primer equipo del Athletic Club de cara a la próxima temporada. Un sitio que no será fácil de ganar ya que a priori Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta y Beñat Prados cuentan con un sitio fijo en la posición de centrocampista, quedando una libre que puede dejar Mikel Vesga, que está barajando la posibilidad de abandonar el equipo rojiblanco aunque aún no ha tomado ninguna decisión.

Jauregizar señala que Peio Canales y Beñat Gerenabarrena lo tendrán difícil debido a nivel de Iñigo Ruiz de Galarreta y Alejandro Rego entre otros

Jauregizar ha aprovechado también esta intervención para elogiar a su compañero Iñigo Ruiz de Galarreta. "Es un espectáculo. Todos los entrenamientos y partidos, a mí me hipnotiza verle. Todo lo que hace lo hace bueno, nos hace mejores a todos. Sin balón también nos ayuda la hostia, es una gozada verle presionar y robar balones. Siempre intento aprender muchas cosas de él, pero es muy difícil".

El centrocampista también se ha mostrado contento con que Alejandro Rego, al cual el Athletic Club puede renovar por dos temporadas más, haya aprovechado su oportunidad. "Coincidí con Rego y la verdad que ya se le veía. Al final ya lo está demostrando también con el primer equipo, está haciendo unos partidazos, y nada, al final se merece todo lo bueno que le venga".