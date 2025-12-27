Dovbyk fue ofrecido, pero el Atlético de Madrid dijo "no" a su fichaje

El Atlético de Madrid trabaja, sobre todo, en este mercado de fichajes de invierno en dar salida a aquellos jugadores que no entran en los planes de Diego Pablo Simeone. De momento, su plan en materia de incorporaciones se centra en el lateral izquierdo aunque tiene opciones de mejorar otras posiciones como la de delantero centro

El Atlético de Madrid afronta el mercado de fichajes de invierno con la tranquilidad de estar satisfecho con la plantilla que actualmente tiene a la que le falta algún que otro refuerzo en la posición de lateral izquierdo después de la salida de Javi Galán a CA Osasuna. Es la única demarcación que estudia reforzar la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany la cual ha recibido el ofrecimiento, por parte de la AS Roma, de Artem Dovbyk.

El Atlético de Madrid rechaza el ofrecimiento de Artem Dovbyk

El Atlético de Madrid está trabajando en dar salida en este mes de enero a jugadores como Carlos Martín y Giacomo Raspadori. Justo en medio de las negociaciones por el italiano con la AS Roma, el club de la capital de Italia puso sobre la mesa del Atleti a Artem Dovbyk. Una opción que desechó rápidamente el club rojiblanco tal y como informa Matteo Moretto.

El Atlético de Madrid no quiere jugadores dentro de la operación por Giacomo Raspadori y exige asegurarse, al menos, el recuperar los 22 millones de euros que invirtió en el atacante cuando lo fichó procedente del Nápoles el pasado verano.

Con este contexto, al Atlético de Madrid tampoco le convence la opción de fichar a Artem Dovbyk por dos motivos. El primero es porque el club madrileño ya cuenta con delanteros más que suficientes como Alexander Sorloth, Julián Álvarez y Antoine Griezmann y segundo porque el delantero ucraniano no está a su mejor nivel. El ariete, de 28 años, esta temporada sólo ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias en los 14 partidos y 564 minutos que ha disputado.

A ello se le añade que Artem Dovbyk tiene un sueldo muy elevado que la gran mayoría de equipos no está dispuesto a cubrir.

El futuro de Artem Dovbyk debe decidirse en este mercado de fichajes de enero

Después de su gran temporada en el Girona FC, Artem Dovbyk no está terminando de carburar en la AS Roma con la que aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Debido a que no cuenta con la confianza de su entrenador, Gian Piero Gasperini, el equipo italiano está ofreciendo al ucraniano en el mercado de fichajes de invierno. El delantero ha estado en la mesa de clubes españoles, italianos e ingleses, pero por el momento ninguno de ellos se ha lanzado por su fichaje. Uno de los últimos en rechazar su incorporación ha sido el Atlético de Madrid.