Los errores de Lenglet en los goles del Barça en el Atlético - Barcelona

El defensa fue titular en el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League contra el FC Barcelona debido a las bajas de Hancko, Pubill y Giménez. No pudo empezar peor el encuentro el francés ya que un fallo impropio de un jugador de la élite provocó que el equipo catalán se pusiera por delante en el marcador

Clément Lenglet fue una de las grandes novedades de la alineación titular que el Atlético de Madrid presentó contra el FC Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El francés tuvo que asumir la responsabilidad en un encuentro clave en la temporada del equipo rojiblanco debido a la gran cantidad de bajas que había en la plantilla entrenada por un Diego Pablo Simeone que no pudo contar con Pubill, Hancko y Giménez. Su comienzo de partido no pudo ser peor ya que cometió un error que no se suele ver en la élite y que acabó en gol de Lamine Yamal.

Lenglet se equivoca y le complica la eliminatoria al Atlético de Madrid

Lenglet no pudo iniciar con peor pie el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. A pesar de que el equipo rojiblanco contaba con una ventaja de 0-2 obtenida en el encuentro de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el francés se vio superado por la importancia del choque.

Corría el minuto 4 de partido cuando Clément Lenglet tenía el balón en su poder, en la línea de defensa. Sin demasiada presión por parte de los jugadores del FC Barcelona, el central comenzó a girar sobre sí mismo, se lio y dio un pase atrás con la intención de conectar con Juan Musso. No lo consiguió ya que Lamine Yamal interceptó el balón el cual salió sin dueño para la dirección de Ferran Torres que de primeras se la dio a Lamine Yamal que batió con disparo raso a Juan Musso que intentó tapar al extremo del FC Barcelona.

No se quedó ahí el mal rendimiento de Lenglet que en el segundo gol del FC Barcelona, en el minuto 24, el francés fue el que rompió el fuera de juego en el gol de Ferran Torres el cual igualaba la eliminatoria cuando aún quedaba más de 60 minutos de encuentro por disputarse.

Lenglet fue titular en este partido en el centro de la defensa, junto a Le Normand, porque el Atlético de Madrid no pudo contar con Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko para el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el FC Barcelona.

El Atlético de Madrid va a intentar darle salida a Lenglet en el próximo mercado de fichajes de verano

Clément Lenglet comenzó la temporada siendo importante en el Atlético de Madrid, pero al realidad es que con el paso de los partidos el francés cada vez ha jugado menos porque no termina de convencer a Diego Pablo Simeone que prefiere a otros compañeros en el centro de la zaga.

Es por ello que el Atlético de Madrid tiene clara su hoja de ruta con Clément Lenglet durante el próximo mercado de fichajes de verano. A pesar de tener contrato hasta el 30 de junio de 2028, el club rojiblanco le va a intentar dar salida. No será fácil ya que el salario del galo no es pequeño y no todos los clubes puede igualarle esa cantidad de dinero.