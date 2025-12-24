El mensaje ambicioso del Atlético de Madrid: "Hay gente que se piensa que nos conformamos con la tercera plaza"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha señalado que el equipo quiere seguir creciendo deportivamente y que desea ganar títulos. Por otro lado, también se ha congratulado por haber apostado en su día por Diego Pablo Simeone

Nadie duda ya que el Atlético de Madrid es el tercer equipo del fútbol español, siendo el único realmente que puede competirle a Real Madrid y FC Barcelona. El club rojiblanco comienza ahora una nueva etapa después de que haya sido adquirido por Apollo Sports Capital, un fondo de inversión que está llamado a hacer crecer a un Atleti que tiene la ambición de ganar títulos, sobre todo de LaLiga, tal y como ha dicho su presidente, Enrique Cerezo, en las últimas horas.

Enrique Cerezo, mandamás del Atlético de Madrid, ha señalado que el club ha crecido mucho en los últimos años, pero que la entidad no se conforma ya que el objetivo es dar un paso más y pelear por ganar LaLiga. "El cambio en el Atlético es grandioso. Hay gente que se piensa que nos conformamos con la tercera plaza en LaLiga, pero nosotros queremos ganar. Estamos en un momento inmejorable, tenemos un presupuesto elevado para hacer grandes cosas. El Atlético es un equipo diferente, que lucha, que sabe ganar y que sabe perder, fiel a sus ideas", ha dicho en una entrevista en RadioEstadio Noche.

El Atlético de Madrid, actualmente, es tercer clasificado de LaLiga con 37 puntos, estando lejos del liderato que ostenta un FC Barcelona que suma 46 puntos. A pesar de ello, el plan del club rojiblanco es seguir dando pasos de cara al futuro, en sucesivas temporadas, para cada día estar más cerca del propio FC Barcelona y del Real Madrid que son los dos equipos que dominan el fútbol español.

Enrique Cerezo se deshace en elogios sobre Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid

Por otro lado, Enrique Cerezo también se ha congratulado por haber apostado por Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. "Siempre tuvimos mucha confianza en él. Cuando se contrata a alguien, uno piensa que es para mejor y es lo que hicimos, contratar a un entrenador que lleva nuestro sello, nuestro ADN".

El argentino cumple ahora 14 años como técnico de un Atlético de Madrid que lo ve como la persona indicada para guiar al equipo en los próximos años. Es por ello que el club rojiblanco quiere renovarlo. "La estabilidad, los títulos, su manera de entrenar y preparar los partidos, su personalidad. Simeone tiene grandes cualidades y sobre todo él cree en lo que hace y eso es lo más importante. Que una estrella en el campo lo sea también en el equipo a nosotros nos ha salido bien. Estamos tranquilos".