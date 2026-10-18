Simeone exige modificar una regla del fútbol profesional: "No tengo ninguna duda"

El entrenador del Atlético de Madrid pone en debate uno de los grandes problemas del cargado calendario actual; el argentino considera que el fútbol necesita adaptarse a una realidad que está condicionando el rendimiento de los futbolistas y que, a su juicio, es consecuente una reforma en el reglamento

Diego Pablo Simeone tiene una propuesta clara para cambiar el fútbol y está convencido de que terminará convirtiéndose en realidad. El entrenador del Atlético de Madrid considera que la acumulación de encuentros, los desplazamientos y la exigencia competitiva obligan a buscar soluciones para preservar el estado físico de los futbolistas y ofrecer un mejor espectáculo a los aficionados.

El 'Cholo' abordó esta cuestión en declaraciones a DAZN antes del encuentro frente al Espanyol, donde dejó clara su postura sobre una modificación que considera inevitable. "Vamos camino a que se resuelva que haya un cambio más y todo. Son muchos partidos para un futbolista. Viajar... No tengo ninguna duda de que va a haber un cambio más porque la gente viene a ver un espectáculo que no puede ver por la carga de minutos", declaró.

El técnico rojiblanco se refiere a la posibilidad de ampliar de cinco a seis las sustituciones permitidas en los partidos, una medida que permitiría a los entrenadores disponer de más margen para gestionar el esfuerzo de sus jugadores, especialmente en un calendario cada vez más exigente, con competiciones nacionales, torneos europeos y compromisos internacionales.

Una medida que también afecta al Atlético

Las palabras de Simeone vienen a dar voz a una queja constante en el fútbol actual. El argentino lleva tiempo alertando de las consecuencias que tiene la acumulación de partidos sobre sus futbolistas y cómo esa saturación termina repercutiendo en el espectáculo. La necesidad de rotar y administrar los minutos condiciona las alineaciones y obliga a los técnicos a tomar decisiones que no siempre responden exclusivamente a criterios tácticos.

El encuentro ante el Espanyol fue un buen ejemplo. El Atlético consiguió una victoria muy trabajada en el RCDE Stadium, pero Simeone explicó después que los cambios estuvieron marcados por la necesidad de administrar el desgaste de su plantilla. "Buscábamos gestionar los minutos, el esfuerzo, necesitábamos piernas. Por eso empezó Lookman y salió Julián, luego Baena por Kang-in Lee, movimos en el medio, quitando a Barrios para tener una atención mejor, entró Mendoza para dar el mensaje de ir a por el partido. Terminamos ganando un partido dificilísimo que iba camino al 0-0", detalló el entrenador argentino.

Sus justificaciones evidencian hasta qué punto el estado físico influye en su planificación de los encuentros. Contar con una sustitución adicional permitiría refrescar más posiciones y mantener la intensidad durante los 90 minutos, aunque la medida también abriría el debate sobre el impacto que tendría en el desarrollo de los partidos y en las decisiones de los entrenadores.

El aviso de Simeone tras el parón internacional

El entrenador del Atlético ya había incidido en esta problemática después del último parón de selecciones, cuando puso en cuestión las dificultades que genera la incorporación tardía de los internacionales y el escaso tiempo disponible para preparar los siguientes compromisos. "Veremos de qué manera se valoran esta primera experiencia. Ojalá solo sea una experiencia, y a partir de ahí que hablen con los jugadores. Esto es un espectáculo, y para que los jugadores estén acordes al precio de la entrada pues los jugadores deben estar en buen estado. Luego preguntan que porque no juega este o el otro, y este no juega porque llegó ayer a las siete de la tarde. No es tan fácil".

Una propuesta diferente a la de Miguel Ángel Gil Marín

La postura del técnico rojiblanco adquiere especial relevancia después de que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, planteara otra solución para proteger la salud de los jugadores.

El dirigente defendió "limitar el número de partidos de Liga" que puede disputar cada futbolista en una temporada. "Que un entrenador le diga mira de los 38 de Liga tú tienes este jugador disponible 31 ó 32, y que él se busque la vida para saber que tiene esa limitación de partidos".

Gil Marín también cuestionó los intereses que, en su opinión, están detrás de la ampliación del calendario internacional. "UEFA y FIFA quieren más partidos porque da más dinero y más poder, y el poder te consolida y te garantiza la perpetuidad".