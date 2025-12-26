Aké entra en la órbita del Barça como opción para enero

El club azulgrana estudia la llegada del central neerlandés del Manchester City, ya sea como cedido o en un hipotético traspaso si encajara económicamente

El nombre de Nathan Aké ha empezado a ganar peso en la agenda del FC Barcelona de cara al mercado de invierno. Según ha informado el periodista Ekrem Konur, el club azulgrana valora seriamente la posibilidad de incorporar al defensa del Manchester City, una operación que se contempla principalmente en forma de cesión, aunque en Inglaterra no se descarta una venta si las condiciones lo permiten.

Aké, a sus 30 años, atraviesa un momento delicado en cuanto a protagonismo. Pese a haber sido un futbolista importante en varias fases del proyecto de Pep Guardiola, la competencia en la zaga del City y la irrupción de otros perfiles han reducido notablemente su participación esta temporada. El central entiende que necesita continuidad y el mercado de enero aparece como una ventana clave para dar un vuelco a su situación.

Un perfil que encaja en las necesidades de Flick

El interés del Barça no es casual. La lesión de Andreas Christensen ha dejado tocada la planificación defensiva de Hansi Flick, que busca soluciones fiables para un tramo de temporada cargado de partidos decisivos. En ese contexto, Nathan Aké encaja en varios de los requisitos que valora la dirección deportiva.

Se trata de un defensa polivalente, capaz de actuar tanto como central zurdo como en el lateral izquierdo, una virtud muy apreciada en una plantilla corta y con un calendario exigente. Además, su experiencia al máximo nivel y su formación bajo la exigencia táctica de Guardiola le convierten en un jugador con capacidad para adaptarse rápidamente al estilo asociativo del Barça.

Desde el punto de vista deportivo, en el club se le considera un perfil “listo para competir”, sin necesidad de largos procesos de adaptación. Sin embargo, el gran condicionante vuelve a ser el económico. El Barça solo contempla la operación si logra encajarla dentro de sus límites salariales, lo que convierte la cesión en la fórmula más realista.

La Premier League amenaza con el Mundial en el horizonte

El Barcelona no es el único equipo atento a la situación de Aké. Varios clubes de la Premier League, como Bournemouth, Crystal Palace, Fulham o West Ham, siguen de cerca su caso y podrían ofrecerle un regreso a un entorno que ya conoce. Esa competencia obliga al Barça a moverse con rapidez si quiere mantener opciones reales.

La proximidad del Mundial también influye en la decisión del futbolista. Aké quiere llegar a la cita con continuidad y ritmo, algo que ahora mismo no tiene garantizado en el Etihad Stadium. LaLiga aparece como un escaparate atractivo para recuperar protagonismo y mantenerse en el radar de Ronald Koeman.