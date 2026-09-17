El Barça encuentra en La Masia al relevo de Joan García

Las molestias de Joan García abren la puerta a una nueva oportunidad para La Masia. Si Flick decide no arriesgar al guardameta ante el Sevilla, Iker Rodríguez, de solo 18 años, apunta a ser el elegido para la convocatoria

El Barcelona tiene una incógnita en su portería para su próximo partido de LaLiga contra el Sevilla. Joan García terminó el encuentro ante el Racing de Santander con molestias en su rodilla derecha y Hansi Flick deberá esperar hasta el último entrenamiento, este viernes, para decidir si el guardameta está en condiciones de viajar a Sevilla.

El técnico alemán todavía no descarta al internacional español, pero el Barça ya tiene preparado un posible relevo si finalmente se opta por no arriesgar. Y el nombre que aparece con más fuerza es el de Iker Rodríguez, un joven portero de solo 18 años que está llamando la atención en La Masia.

Iker Rodríguez gana fuerza para viajar a Sevilla

La lógica apunta al guardameta del Barça Atlètic como el elegido para completar la convocatoria de Flick. Si Joan García no llega a tiempo, Wojciech Szczesny apunta a ocupar la portería ante el Sevilla, mientras que Dominik Livakovic e Iker Rodríguez completarían la nómina de porteros. Para Iker sería un paso más dentro de una temporada en la que está ganando protagonismo. El guardameta, todavía en edad juvenil y habitual con la selección española Sub-19, ha sido titular en las dos primeras jornadas del Barça Atlètic.

Iker ha participado en las victorias ante el Náxara, por 5-0, y en el empate sin goles frente al Logroñés B. Especialmente fue importante su actuación en este último encuentro. El joven portero evitó el gol en una acción a bocajarro durante los últimos minutos y permitió que el Barça Atlètic mantuviera su portería imbatida. Un rendimiento que le ha colocado por delante de otras alternativas para ocupar el puesto de tercer guardameta del primer equipo.

La lesión de Eder Aller abre todavía más la puerta

La situación de Eder Aller, de 19 años, también influye en los planes del Barcelona. Antes de la llegada de Livakovic, estaba llamado a alternarse con Iker Rodríguez como tercer portero del primer equipo.

Sin embargo, sufrió una lesión leve durante el Barcelona - Feyenoord de la Youth League que obligó a sustituirlo al descanso. Tampoco estuvo en la convocatoria del Barça Atlètic para el encuentro disputado en Logroño, donde Max Bonfill ocupó el banquillo.

El Barça ya trabaja en su renovación

La dirección deportiva azulgrana considera a Iker Rodríguez uno de los proyectos con mayor proyección entre los guardametas de La Masia. El futbolista tiene contrato hasta 2027 y el Barcelona ya tiene encarrilada su renovación, aunque todavía no se ha producido la firma por cuestiones de agenda. El club se movió con antelación después de recibir interés de varios equipos europeos durante el pasado verano.

Ahora, una circunstancia inesperada puede darle la oportunidad de acercarse por primera vez a una convocatoria con el primer equipo en LaLiga.