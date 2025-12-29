El Barça da el primer paso por Vlahovic

El delantero serbio acaba contrato en 2026 y el club azulgrana ya ha establecido contactos aprovechando su complicada situación en la Juventus

El FC Barcelona no detiene su planificación de futuro y ya trabaja en uno de los asuntos clave de los próximos meses: el relevo de Robert Lewandowski. Con el delantero polaco todavía sin definir su continuidad más allá del actual contrato, el club azulgrana ha comenzado a explorar el mercado y uno de los nombres que ya está sobre la mesa es el de Dusan Vlahovic. El atacante serbio de la Juventus, que termina contrato en junio de 2026, aparece como una oportunidad que el Barça no quiere dejar pasar.

Según se puede leer en MARCA, fuentes del entorno de la operación, el Barça ya ha dado un primer paso para conocer la situación real del futbolista y de su club. La entidad catalana pretende aprovechar el escenario que se ha generado en Turín tras el fallido intento de renovación del delantero el pasado verano. Vlahovic entró en su último año y medio de contrato sin acuerdo, consciente de que su posición negociadora sería cada vez más favorable.

Una oportunidad de mercado que el Barça quiere explotar

El plan del Barça pasa por dos posibles vías. La primera, esperar al verano para intentar cerrar su llegada a coste cero, una fórmula que encaja con la actual política económica del club. La segunda, negociar ya una salida anticipada en este mercado invernal o en el próximo, con un precio muy rebajado para la Juventus, que corre el riesgo de perderlo gratis dentro de unos meses.

Vlahovic, que llegó a la Juve procedente de la Fiorentina en una de las operaciones más caras de la historia de la Serie A, tiene un salario elevado, aunque en el Barça consideran que podría adaptarse a la escala salarial actual, asumiendo una rebaja respecto a lo que percibe en Italia. A sus 25 años, el serbio sigue siendo un delantero con cartel europeo y un perfil muy valorado por la dirección deportiva.

Lewandowski, clave en la decisión final

El interés del Barça por Vlahovic está directamente ligado al futuro de Lewandowski. Aunque Flick considera a Ferran Torres un futbolista clave y fiable como ‘9’, la posible salida del polaco dejaría un vacío que Laporta quiere cubrir con un delantero de primer nivel. El propio Lewandowski reconoció recientemente que su continuidad no está decidida y que la pelota está tanto en su tejado como en el del club.

En lo deportivo, la temporada de Vlahovic en la Juventus está siendo irregular. Alterna titularidades con suplencias y sus números no son los esperados: tres goles en Serie A y otros tres en Champions. Además, una lesión en el adductor le ha apartado de los terrenos de juego y no se espera su regreso hasta los primeros compromisos de 2026.

Pese a ello, en el Barça consideran que el contexto y la falta de continuidad han lastrado su rendimiento. Con mercado, edad y contrato a favor, el club azulgrana ya ha movido ficha. Y Vlahovic, sin renovar y con la puerta abierta, escucha.