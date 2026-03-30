Los tres equipos que se plantean fichar a Ferran Torres este próximo verano

El valenciano afronta una recta final del curso decisiva para él y para el club catalán. Con el fichaje de Julián Álvarez en la mente culé, su papel en el Mundial podría hacer que el Barça negociara su salida. Y el atacante azulgrana tiene tres pretendientes

Ferran Torres ha ido de más a menos esta temporada con el Barcelona.IMAGO

Once partidos sin marcar son muchos para un delantero. Y, pese a ello, Flick sigue confiando en Ferran Torres y Luis de la Fuente también. Sin duda, una buena noticia para los dirigentes barcelonistas, porque están ante la última oportunidad para sacar tajada por el valenciano.

Actualmente, el de Foios cumple su quinta temporada como barcelonista y, aunque sus números van mejorando año tras año, no termina de cumplir con las características y los registros que se le exige a un delantero culé.

Esta temporada empezó muy fuerte en el equipo catalán, pero ha ido bajando su rendimiento en cuanto a goles se refiere y hasta Lewandowski está apunto de adelantarle ya en la tabla del 'Pichichi'. El español suma doce dianas y el polaco once siendo este último suplente en la mayoría de los partidos.

Por eso y con un Mundial a la vuelta de la esquina, el Barcelona sabe que ha llegado el momento de venderle porque, entre otras cosas, su contrato finaliza en 2027. Otra cosa es que consigan venderlo por la cifras que desean. Y gran parte de dichas pretensiones económicas, tanto del club como del jugador en caso de que opten por renovarle, dependerá del papel que haga en lo que queda de curso y en el mismo torneo mundial.

Un posible trueque con el Atlético de Madrid

En los últimos meses, el interés del Barcelona en fichar a Julián Álvarez y el del propio argentino en recalar en las filas azulgranas se ha hecho más que patente.

Y si a eso se le une la salida de Griezmann ya confirmada de las filas colchoneras, es evidente que Simeone necesita uno o dos delanteros para el curso que viene, por lo que el conjunto culé podría aprovechar para incluir a Ferran Torres en la operación del albiceleste.

La Premier League suspira por Ferran Torres

Por otro lado, según TeamTalk, varios clubes ingleses tienen su nombre subrayado en rojo en sus respectivas agendas de fichajes. Uno de ellos sería el Manchester United para cubrir la posible marcha de Joshua Zirkzee. Además, el Barcelona podría con su salida al conjunto de Old Trafford podría abaratar la operación por Marcus Rashford.

Según dicho medio, otro de sus pretendientes británicos es el Arsenal de Mikel Arteta, conocedor del juego del barcelonista y cuyo perfil encajaría a la perfección en su modelo de juego.

Ante tal panorama, el Barcelona anda con una idea muy clara en sus oficinas: esperarán a que pase el Mundial para decidir si apostar por la continuidad de Lewandowski o Ferran Torres. Porque uno de ellos tiene que salir para poder optar al fichaje de Julián Álvarez, el gran deseado por todos. O tal vez tengan que salir los dos si Polonia no se clasifica finalmente y el valenciano se revaloriza con España.