El Barcelona, el primer equipo de Europa en conseguirlo

El conjunto azulgrana está brillando con luz propia tanto en España como en Europa y los de Flick ya se han asegurado el primer objetivo deportivo y económico de la próxima temporada

El primer objetivo deportivo y económico de la temporada ya lo ha conseguido el FC Barcelona antes que cualquier otro equipo. Y es que a día de hoy, para los 'culés' resulta imprescindible jugar en la máxima competición europea, año tras año, con el fin de seguir aseando sus cuentas bancarias.

Y gracias a su victoria ante el Rayo Vallecano (1-0), el conjunto catalán ha conseguido 29 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado y, quedando sólo 27 en juego ya, ya puede presumir de ser el primer equipo de Europa que sella su pase para la 'fase liga' de la Champions League 2026-27.

Faltan aún 35 conjuntos más para lograr el pase. De todos ellos, siete deberán conseguirlo a través de las rondas previas: cinco de la ruta de campeones de Liga y dos de la ruta de los no campeones de Liga.

Eso sí, el cuadro azulgrana no conocerá a sus ocho primeros rivales de la próxima edición hasta que no se celebre el correspondiente sorteo que tendrá lugar el 27 de agosto en Montecarlo.

Y en el mismo, el club barcelonista se aseguró el pasado jueves estar en el primer bombo después de la eliminación de la Roma en los octavos de final de la Europa League y la imposibilidad de que pudiera superar el coeficiente UEFA de los culés (111,250) en lo que queda de campaña.

También estarán en la primera copa Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool (si se clasifica), Inter, Manchester City, PSG y Arsenal. Falta por ver si el Atlético de Madrid, ahora 11º en el ránking UEFA con 100,250, superará a Bayer Leverkusen (105,000) y Borussia Dortmund (100,750). Eso sí, el equipo de la aspirina es sexto en la Bundesliga y a día de hoy no iría a la Champions.

Flick se queda solo en el primer equipo

Por otro lado, Hansi Flick ha visto cómo su vestuario se ha quedado con demasiadas taquillas vacías en el comienzo de esta semana. Hasta 13 jugadores barcelonistas han abandonado la disciplina del equipo para tomar parte en los diferentes compromisos de sus respectivas selecciones, bien en partidos clasificatorios para el Mundial o en amistosos.

Son mayoría los jugadores convocados por España, con siete futbolistas en el primer equipo: Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Ferran, Fermín, Dani Olmo y Joan Garcia por primera vez; así como Marc Bernal con la sub-21. 'La Roja' jugará dos partidos amistosos, ante Serbia y Egipto, mientras que la selección sub-21 disputará dos encuentros clasificatorios para el Europeo de Albania y Serbia frente a Chipre y Kosovo.

Robert Lewandowski ha sido citado con Polonia para un partido de la repesca mundialista ante Albania; como Roony Bardghi en el enfrentamiento de Suecia ante Ucrania.

Raphael Dias 'Raphinha' jugará con Brasil los dos partidos previstos en la minigira por Estados Unidos frente a Francia (Boston) y Croacia (Orlando), Ronald Araujo ha sido citado para los amistosos de Uruguay frente a Inglaterra y Argelia, mientras que Inglaterra cuenta con Marcus Rashford para medirse ante Uruguay y Japón en dos partidos amistosos.