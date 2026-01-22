Dani Rodríguez, extremo del Barcelona, cerca de salir con el mismo destino que Dani Olmo

El canterano del Barcelona ha visto frenado su crecimiento tras encadenar varias lesiones y el buen rendimiento de los jugadores del primer equipo en su posición le ha hecho busca una salida en este mercado invernal

El Barça parece que no hará muchos movimientos más en el mercado de fichajes, más allá de la incorporación de Joao Cancelo. En el capítulo de salidas, tras confirmarse la de Ter Stegen al Girona y la de Dro Fernández al PSG, a falta de confirmación oficial, tampoco se esperan muchos movimientos más, pero hay un nombre en el filial blaugrana que se erige como la próxima salida del club. Dani Rodríguez, que llegara en la 20/21 a los escalafones inferiores del Barcelona procedente de la Real Sociedad, ha visto como su crecimiento se ha frenado por varios motivos, como las lesiones, y otros compañeros le han adelantado en su salto al primer equipo y, como ya pasara en verano, buscará una salida en este mercado invernal.

Una salida con destino a Zagreb

En el mercado estival, el extremo vasco ya sonó para reforzar al Valencia, entre otros equipos, pero la fórmula propuesta por Deco, muy parecida a la utilizada con otros canteranos como Pau Víctor (traspaso manteniendo un porcentaje de sus derechos), no convenció al club che, que lo quería cedido y con un gasto mínimo. El jugador, según informa el diario Sport, lleva varios días en negociaciones con el Dinamo de Zagreb para desembarcar en la liga croata e, incluso, poder disputar la Europa League si el conjunto balcánico es capaz de clasificarse (a dos jornadas del final de la fase liga está en el puesto 25). Con este paso, copiaría la gestión que realizó Dani Olmo en su día, aunque no con la misma fórmula, ya que el extremo se marcharía cedido y no traspasado, como sí lo hizo un joven Olmo que aterrizó en Croacia con 16 años.

El futbolista está mostrando un gran nivel en el Barça Atlètic y ya suma 3 goles y 5 asistencias en 17 partidos en la Segunda Federación, demostrando que la categoría se le queda pequeña. Flick siempre ha demostrado su confianza en el talento del joven extremo y lo hizo debutar la pasada temporada ante el Real Valladolid, partido en el que cayó lesionado del hombro con gravedad, y también lo llevó a Praga para el duelo de Champions de este pasado miércoles. Las lesiones han sido un factor clave en el frenazo al ascenso de Dani, que, además, ha visto como el nivel de los extremos del Barcelona, con Raphinha y Lamine Yamal a la cabeza, está dejando muy pocas oportunidades.

La fórmula de la operación: cesión con opción de compra

Ahora, tras intentar apostar por su continuidad en el club en verano, parece que está convencido de abandonar el Barcelona para coger el vuelo a Zagreb. La participación del club croata en competición europea ha sido también un valor añadido para convencer al jugador de esa posible salida como cedido hasta final de la temporada. Como suele ocurrir en estas operaciones últimamente en el club blaugrana, Deco planea incluir una opción de compra con unas condiciones que permitirían seguir teniendo algún porcentaje de los derechos del jugador.