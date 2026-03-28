La fecha de reaparición de Raphinha hace temblar a Flick y al Barcelona

El brasileño se pierde el momento más decisivo de la temporada para el Barça. El extremo se podría ausentar hasta en una decena de partidos por su última lesión sufrida con Brasil

En el FC Barcelona se las prometías muy felices hasta que llegó el parón de selecciones. El conjunto azulgrana, líder en LaLiga EA Sports a cuatro puntos del Real Madrid y en cuartos de final de la Champions League, aspira a firmar este doblete esta temporada. Sin embargo, Brasil y Ancelotti han truncado los planes barcelonistas.

Y es que el seleccionador del combinado brasileño tuvo que desconvocar este pasado viernes a Raphinha después de que sufriera una lesión muscular en el partido amistoso del jueves en el que la Canarinha cayó por 1-2 frente a Francia en Foxborough (EE.UU.). Rápidamente saltaron las alarmas en el Camp Nou y el atacante fue autorizado a regresar al Barcelona para ser examinado y comenzar con su recuperación.

Así, fue aterrizar en la Ciudad Condal y confirmarse el peor diagnóstico posible. El extremo azulgrana tendrá que estar cinco semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Y con así lo confirmó el club catalán a través de un comunicado de prensa: "El jugador del primer equipo Rafael Dias 'Raphinha' sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia".

Tras ello, Flick no ha tenido más remedio que sacar el calendario y ver los partidos que se perderá el brasileño y cuándo podría reaparecer si no existiera contratiempo alguno. Y, en un principio, Raphinha se perderá hasta cinco partidos de Liga (Atlético de Madrid, Espanyol, Celta, Getafe y Osasuna), mientras que en la Champions League no volvería a jugar salvo que el Barcelona alcance la mismísima final.

Es la segunda lesión muscular que sufre esta temporada

Fútbol en su máxima expresión. De esos futbolistas a los que nadie les ha regalado nada para llegar a la elite y que se han ganado con su trabajo y humildad estar donde están. Pero las lesiones le impiden tener la regularidad deseada para saber dónde está realmente su techo futbolístico.

Ahora que volvía a acaparar todas las portadas tanto con el Barça como con Brasil, Raphinha ha tenido de nuevo que parar. Cabe recordar que el pasado 26 de septiembre ya sufrió una lesión similar en el mismo músculo que le obligó a perderse casi dos meses de competición.

Ahora, en el cuerpo técnico rezan para que llegue a una fecha marcada en rojo en el calendario culé: el 10 de mayo. Concretamente es la fecha del 'Clásico' liguero frente al Real Madrid. Y es que en caso de no alcanzar la final de la Champions, este otro partido se antoja como la segunda final de 2026 para los barcelonista porque, visto lo visto hasta la fecha, podría ser el partido que dejara sentenciado el título liguero.

Araújo, triste por Raphinha

El uruguayo Ronald Araújo, central del Barcelona, ha sido uno de los compañeros del brasileño que han mostrado su preocupación por su lesión en este parón internacional. El central,que fue titular en el empate entre Uruguay e Inglaterra, habló en zona mixta de Wembley sobre el estado del azulgrana: "Recién lo vi, la verdad es que estoy muy triste. Todo el mundo sabe lo importante que es Raphinha para nosotros y bueno espero que se pueda recuperar pronto porque lo necesitamos".

Sobre lo apretado del calendario y el miedo a lesionarse en estos amistosos, ya que además de la baja de Raphinha, Araújo presenció este viernes la grave lesión de su compañero Joaquín Piquerez, el uruguayo insistió en la necesidad de ser profesionales.

"Al final tenemos que competir, en el club, en la selección, somos profesionales. La verdad que es una pena que pase en este momento, porque lo sufre su selección y lo sufre el club sobre todo ahora, pero tenemos que ser profesionales y es lo que tenemos que hacer", recalcó.