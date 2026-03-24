Su futuro en el Barcelona está cada vez más complicado

Tras la reelección de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona, la secretaría técnica ya está trabajando sin parar en la confección de la plantilla de la 2026-27. Y se han encontrado una importante traba en uno de los preferidos de Flick

Aunque las oficinas azulgranas nunca han dejado de echar humo, lo cierto es que desde que Joan Laporta ha salido reelegido como presidente del FC Barcelona, la secretaría técnica ya ha comenzado a dar sus primeras puntadas a la plantilla de la próxima temporada.

Y cuando han querido atar a una de las piezas claves del equipo culé este curso se han encontrado un inconveniente. Una traba que puede hacer que el técnico Hansi Flick se despida de él más pronto que tarde.

Y es que aunque aterrizó casi a regañadientes esta temporada porque el alemán prefería a otras alternativas, ha sido llegar y convencerle de que es un jugador imprescindible en cualquier plantilla fruto de su polivalencia.

Se trata de Joao Cancelo. El portugués está cumpliendo con las expectativas en su segunda etapa en el Camp Nou y, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico actual, desean que prolongue su estancia en la Ciudad Condal. Sin embargo, conocedor de lo bien que está rindiendo el jugador luso y consciente de que el Mundial puede revalorizarlo aún más, el Al Hilal, equipo al que pertenece, no está dispuesto a regalarlo.

Según apunta la web 365Scores, el club saudí no le va a regalar la carta de libertad a coste cero por mucho que no cuente con él. Sólo le queda un año de contrato, pero quieren sacar tajada de su salida.

Junto al Barça se interesó el Inter de Milán en su momento, pero portugués forzó para aterrizar en el conjunto catalán otra vez. Ahora, existe un pacto entre la entidad barcelonista y el lateral para las dos próximas campañas, pero antes deberán convencer al conjunto saudí que, según dicho medio, exigirá un mínimo de 15 millones de euros por su traspaso.

De confirmarse dicha cifra, el Barcelona tiene claro que no realizarían semejante desembolso pero sí podría aceptar un intercambio. Y el elegido podría ser Marc Casadó, que gusta mucho en Al Hilal y, además, comparte agente con Joao Cancelo, que no es otro que el famoso Jorge Mendes.

Así las cosas, el futuro del jugador luso en el Barça comienza a complicarse y en la entidad catalana tratarán de resolverlo lo antes posible para poder seguir avanzando con la planificación del curso que viene. En las oficinas azulgranas existen varias alternativas para cubrir su hueco, pero prefieren de momento esperar a ver si finalmente consiguen convencer tanto el equipo saudí como a Marc Casadó para abaratar dicha operación. Y es que, en caso de salir Joao Cancelo, el Barcelona podría tener que buscar a dos laterales en lugar de uno, porque el luso cumple dicho papel en sendos carriles.

Y Lewandowski hace sufrir al Barcelona

Y mientras tanto, el delantero del Barcelona Robert Lewandowski sigue demorándose en su decisión sobre su futuro. El polaco acaba contrato el próximo 30 de junio y, aunque ya ha recibido una oferta a la baja para renovar del club azulgrana, el ariete todavía no lo tiene claro.

"Para mí, nada ha cambiado. Me estoy dando un tiempo para decidir qué es lo mejor", afirmó en su llegada a la concentración de Polonia. El atacante, que en agosto cumplirá 38 años, disputará este jueves frente Albania la semifinal de la repesca para el Mundial de este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

Asimismo, también se pronunció sobre la pérdida de protagonismo que ha tenido en los últimos meses en el club catalán, donde ya no es el primer lanzador de penaltis en el campo: "Si un jugador a veces juega y a veces no, hay un momento de indecisión, y tomamos esas decisiones en el campo. Tenemos jugadores que lanzan bien los penaltis y si sientes que estás fuera de ritmo, fuera de contacto, entonces el bienestar del equipo es lo primero. Así que no se debió a los penaltis fallados".