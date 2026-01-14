Hansi Flick analiza el cese de Xabi Alonso: “El club tiene que creer en ti y el equipo también”

Hansi Flick ha comparecido antes del Racing - Barcelona de los octavos de final de la Copa del Rey. En sus declaraciones, el técnico alemán ha asumido la dureza del oficio de entrenador, hablando abiertamente del cese de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid. Además, subrayó la importancia de mantener los pies en el suelo tras ganar la Supercopa

El FC Barcelona visita los Campos de Sport de El Sardinero para medirse al Real Racing Club en los octavos de final de la Copa del Rey. Un partido con aroma clásico y escenario exigente que llega apenas unos días después del triunfo azulgrana en la Supercopa de España. En la previa, Hansi Flick atendió a los medios con un discurso que combinó prudencia competitiva, reflexión sobre el oficio de entrenador y una defensa clara del trabajo colectivo que se está construyendo en el club.

Lejos de dejarse llevar por la euforia, Flick quiso marcar territorio desde el primer momento. El alemán insistió en que el título ya pertenece al pasado y que el verdadero reto es mantener la exigencia en cada partido. “Cuando juegas en el Barça tienes que darlo todo cada día. La Supercopa ya es pasado y ahora solo existe el partido de mañana”, señaló, subrayando que el nivel de compromiso no puede relajarse ni siquiera en un contexto favorable.

Una confianza que se construye día a día

El entrenador azulgrana se mostró especialmente cómodo al hablar del respaldo que siente dentro del club. Flick describió un entorno de trabajo estable, poco habitual en la élite actual, donde la figura del entrenador vive permanentemente bajo sospecha. “La sensación que tengo aquí es muy clara: trabajamos juntos. Ahora parecemos una familia, no solo los jugadores, también sus entornos. Hemos construido algo especial”, explicó, dejando entrever que el proyecto va más allá de los resultados inmediatos.

Ese clima contrasta con la crudeza que se vive en otros grandes banquillos europeos. La reciente destitución de Xabi Alonso en el Real Madrid, tras perder la final de la Supercopa, fue uno de los temas inevitables. Flick, que mantiene una buena relación personal con el técnico tolosarra, evitó cualquier polémica, pero dejó una reflexión cargada de realismo: “Esto es fútbol. A veces es muy cruel con los entrenadores. Le deseo lo mejor porque es un entrenador fantástico y seguro que pronto tendrá un gran proyecto”.

El peso de la responsabilidad en el banquillo

Flick no esquivó el debate sobre la fragilidad del cargo. Reconoció que el entrenador siempre es el primero en asumir las consecuencias cuando algo no funciona. “Forma parte del fútbol. El club tiene que creer en ti y el equipo también. Es un trabajo muy complicado, con muchas responsabilidades”, apuntó, con un tono más reflexivo que reivindicativo.

Desde esa perspectiva, el técnico alemán volvió a insistir en la necesidad de disfrutar los buenos momentos sin perder la humildad. “A veces hay que disfrutar estas situaciones, porque todo puede cambiar muy rápido”, recordó, consciente de que la estabilidad en el fútbol de élite es siempre provisional.

Decisiones abiertas y gestión del esfuerzo

En el plano estrictamente deportivo, Flick dejó varias incógnitas abiertas de cara al once en Santander. Confirmó que João Cancelo podría disponer de algunos minutos, mientras que la participación de Ter Stegen y Araújo se decidirá tras la última reunión técnica. “Tenemos que cuidarnos. Algunos jugadores están cansados y aún queda un día para decidir”, explicó, abriendo la puerta a diferentes rotaciones.

Sobre la final de la Supercopa, Flick se mostró satisfecho con la respuesta del equipo, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Destacó la actuación del portero Joan García y el crecimiento del grupo en términos de conexión y solidaridad. “Con uno menos no es fácil aguantar, pero lo hicimos bien. El ambiente es muy bueno, aunque debemos seguir trabajando”, concluyó.

El Barça llega a El Sardinero con confianza, pero también con el mensaje claro de su entrenador: competir, respetar al rival y sostener el esfuerzo diario. En la Copa del Rey, con una eliminatoria a partido único, no hay espacio para la complacencia, y Hansi Flick lo sabe.