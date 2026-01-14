Quique Setién avisa al Racing de cara al duelo de Copa del Rey: "Si al Barça le das el balón, estás muerto"

El técnico cántabro valoró el enfrentamiento de octavos de final entre el conjunto de José Alberto López y el de Hansi Flick, que llega al Sardinero tras ganar la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid

El Barcelona afronta en el día de mañana el duelo de octavos de final de Copa del Rey ante el Racing de Santander, que tendrá lugar en El Sardinero a partir de las 21:00 horas. El conjunto de Hansi Flick visitará al equipo que es actualmente líder de LaLiga Hypermotion con 38 puntos, empatado con Las Palmas. Por ello, los azulgranas, que ya cuentan con el fichaje de Cancelo y podría debutar ante los cántabros, tendrán una prueba de fuego. De esta manera, Quique Setién, leyenda del equipo de Santander y exentrenador blaugrana, ha querido valorar el choque entre ambos conjuntos.

Quique Setién reconoce las diferencias entre los de José Alberto López y los de Hansi Flick

En este sentido, Quique Setién, que ya confirmó que el Barcelona ha saldado su deuda, ha hablado del choque de mañana entre el Racing y el conjunto de Hansi Flick: "Es verdad que la diferencia entre uno y otro equipo es enorme, hablamos de uno de los mejores del mundo, pero creo que tienen muchas cosas en común. El Racing está jugando bien. Es verdad que, aunque ha mejorado el equilibro entre ataque y defensa, debe hacerlo aún más, pero con balón, y si tiene el control y la valentía de muchos de sus partidos, no voy a decir que le vaya a comprometer al Barça, pero sí que va a ser un partido muy bonito".

Además, Quique Setién apuntó detalles y dónde pueden estar las claves de este Racing de Santander - Barcelona, que podría fichar a Rashford en propiedad a final de temporada: "Creo que todo el mundo sabe más o menos dónde le puedes hacer daño y dónde te va a hacer daño, que el Barça siempre te lo va a hacer, porque tienes unos jugadores extraordinarios, un gran equilibrio y sabe exactamente a qué quiere jugar. Si además un día concreto sus jugadores tienen un nivel de inspiración alto, como en la semifinal de Supercopa ante el Athletic, es muy difícil que cualquier consejo te pueda servir para algo. Y evidentemente, conservar el balón el máximo de tiempo posible, porque si al Barça le das el balón, estás muerto. A más posesión, más opciones".

El Barcelona, a confirmar las buenas sensaciones con el reestreno de Cancelo

El Barcelona encara el partido de octavos de final de Copa del Rey en un gran momento de forma. Los de Hansi Flick llevan diez victorias consecutivas, desde el triunfo ante el Alavés en el Spotify Camp Nou del pasado 29 de noviembre. Tras ello, diferentes choques han tenido lugar de LaLiga EA Sports, Copa del Rey, UEFA Champions League y Supercopa de España en los que los azulgrana han salido a su favor. Además, el equipo viene de derrotar al Real Madrid en Arabia, con la figura de Raphinha quedando especialmente destacada por sus actuaciones contra el ya conjunto de Arbeloa y el de Ernesto Valverde.

Por otro lado, Cancelo podría reestrenarse con la camiseta del Barcelona. El jugador portugués ha entrenado hoy con el resto del equipo, siendo su primera sesión a las órdenes de Hansi Flick, por lo que podría entrar en la convocatoria y tener minutos mañana ante el Racing de Santander. En este sentido, el técnico alemán podría dar descanso a alguno de sus jugadores con más partidos disputados, como es el caso de Koundé, un fijo en el lateral derecho azulgrana.