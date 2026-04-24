De Jong se siente "especial" en el Barcelona: nuevo hito y "muchas ganas"

El centrocampista del Barcelona se convierte en el futbolista neerlandés con más partidos jugados en el conjunto blaugrana

El centrocampista del Barcelona, Frenkie de Jong, fue una de las figuras más destacadas del partido del equipo blaugrana ante el Celta de Vigo al convertirse en el futbolista neerlandés con más partidos jugados en la historia del Barcelona. El futbol de Países Bajos y el cuadro blaugrana siempre han estado muy ligado. Jugadores de la talla de Johan Cruyff, Johan Neeskens, Ronald Koeman, Patrick Kluivert, Frank de Boer y Overmars han vestido la casaca del equipo catalán, pero De Jong ostenta el privilegio de ser el neerlandés con más encuentros en el Barcelona. Por ello, el centrocampista asegura que se siente "especial" dentro del club y tiene "muchas ganas" de seguir logrando títulos en el Barcelona.

De Jong se convierte en el neerlandés con más partidos jugados en el Barcelona

Ante el Celta, De Jong disputó su partido número 293 con la zamarra azulgrana y superó a Phillip Cocu como el jugador de los Países Bajos que más encuentros ha jugado en la historia del club. Tras el encuentro, el propio Cocu bajó al césped del Spotify Camp Nou y le entregó una camiseta conmemorativa. "Significa mucho para mí. Siempre había soñado con jugar aquí. El Barça y los Países Bajos tienen una conexión especial, y ser el neerlandés con más partidos me hace sentir especial. Además, que Cocu me diera la camiseta fue un honor", explicó De Jong en un vídeo de preguntas y respuestas en el canal de Youtube del club.

Además, De Jong, que es uno de los capitanes del Barça, valoró, asimismo, la situación en LaLiga EA Sports, competición que el equipo azulgrana lidera con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de seis jornadas. "Llevamos toda la temporada luchando por ganar LaLiga y ahora queda el tramo final. Estamos muy enfocados en ganar cada partido y poder celebrar la Liga todos juntos. Tenemos muchas ganas", reflexionó el internacional neerlandés, que aseguró que disfruta "cada día de ser jugador del Barça".

De Jong, clave en el Barcelona aunque irregular

En los 293 partidos que ha jugado Frenkie De Jong en el Barcelona, el neerlandés ha atravesado muchos altibajos que han hecho de su estancia en el club un periodo irregular. Aún así, su figura sigue siendo clave en el centro del campo del Barcelona aunque esta temporada las lesiones han hecho mella en el futbolista, que cumple 7 cursos en el conjunto barcelonés desde que llegó en 2019.