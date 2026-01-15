José Alberto, entrenador del Racing, tajante antes de la eliminatoria de Copa del Rey frente al Barcelona: “Sin Barça y Madrid, ¿Quién irá a Arabia el año que viene?”

FC Barcelona y Racing de Santander se ven las caras en El Sardinero, como parte de los octavos de final de la Copa del Rey. Poco antes del encuentro, y conocedor de la eliminación del Real Madrid, el entrenador racinguista, José Alberto, quiso recalcar el peso de azulgranas y blancos en la Supercopa de España, dejando entrever que la eliminatoria estará condicionada

Los octavos de final de la Copa del Rey están llegando a su fin. A falta de dos encuentros, ya tenemos la primera sorpresa de la ronda, la eliminación del Real Madrid por parte del Albacete, equipo de Segunda división, además de varios equipos a punto de dar la campanada, como la Cultural Leonesa frente al Athletic Club.

Sobre la eliminación blanca, el técnico del Racing de Santander, José Alberto, rival del Barcelona, hizo unas declaraciones en ‘El Partidazo de Cope' que no pasarán desapercibidas, dando a entender una posible adulteración de la competición nacional.

Una polémica Supercopa de España

El técnico ovetense recalcó el peso que tienen Barcelona y Real Madrid en Arabia Saudí, lugar donde se celebra la Supercopa de España que, en los últimos años, ha cobrado una importancia vital por la generación de ingresos. Así, el José Alberto analizó la eliminación del Real Madrid como un plus de dificultad para que su equipo haga lo propio con el Barça: "Es mucho más difícil, está claro. Sin Barça y Madrid, ¿quién va el año que viene a Arabia?

A la nueva Supercopa, disputada en un torneo de cuatro equipos, con semifinales y final a partido único, acceden el campeón y subcampeón de la Copa del Rey y LaLiga, por ello, sin azulgranas y ni merengues, la competición podría recibir a dos rivales de ‘menor peso mediático’, lo cual, en palabras del entrenador, no beneficia a la Federación: “El campeón y el subcampeón, que veremos quién es. Ya sabemos cómo funciona esto”, dejando en el aire una crítica que invita a reflexión.

Aun así, las declaraciones no son del todo ciertas, puesto que el Real Madrid tiene posibilidades de acceder al torneo si consigue proclamarse campeón de liga o, en su defecto, subcampeón.

Barcelona y Real Madrid, los habituales

Desde que la Supercopa de España cambió su formato a cuatro equipos, decisión que coincidió con la elección de Arabia Saudita como sede fija en la temporada 2019-20, Barcelona y Real Madrid siempre han participado en el torneo. Es más, en todas las ediciones uno de los dos equipos alcanzó la final.

Así, de siete ediciones en el extranjero, sin contar la primera, disputada a partido único entre Barcelona y Sevilla en 2019, cuatro de ellas han vivido un ‘Clásico’ en la final. Desde 2023 que la gran final enfrenta a Madrid y Barça, una estadística que acompaña al discurso de José Alberto.

Con todo por decidir, los octavos de final esperan a Racing y Barcelona en los Campos de Sport de El Sardinero, el jueves 15 de enero a partir de las 21.00 horas, para disputar una eliminatoria que es polémica antes de empezar.