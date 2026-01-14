El Racing de Santander se agarra a un dato para dar la campanada en Copa del Rey ante el Barcelona

El cuadro cántabro, tal y como comentó su propio entrenador José Alberto, será dirigido en la banda por el segundo Pablo Álvarez, que tiene un cien por cien de victorias en el fútbol profesional

Racing de Santander y Barcelona vivirán este próximo jueves un duelo de los que parece que están elegidos a dedo y que son propios de jugar en algún videojuego. Se medirán el líder de Primera y flamante campeón de la Supercopa de España, ante el líder de LaLiga Hypermotion.

El Racing de Santander tratará de poner en apuros a todo un Barcelona una vez que le haga el pasillo de campeón como marcan las reglas no escritas en el mundo del fútbol. Pero el Racing de Santander no podrá contar con José Alberto a pie de campo ya que el técnico terminó expulsado en la ronda anterior de Copa del Rey ante el Villarreal.

El Racing de Santander se aferra a Pablo Álvarez para dar la sorpresa ante el Barcelona en Copa del Rey

Se da la curiosidad que José Alberto cuenta con un talismán en el vestuario y es que su segundo, Pablo Álvarez, que será el encargado de dirigir al Racing de Santander desde la banda mientras que el técnico principal estará en la grada, no sabe lo que es perder en el fútbol profesional como entrenador titular. Pablo Álvarez es segundo entrenador del Racing de Santander desde diciembre de 2022. A sus 45 años también ha pasado por Málaga, Mirandés y Sporting de Gijón, donde también actuó como técnico asistente.

Este miércoles, José Alberto habló sobre ese dato que lleva a Pablo Álvarez a no haber perdido ningún partido como técnico principal en el fútbol profesional: "Pablo Álvarez tiene un 100% de victorias en el fútbol profesional. Esperemos que siga con ese porcentaje, yo confío en él", sentenció el entrenador del Racing de Santander.

José Alberto discrepó sobre las similitudes que puedan existir entre Racing de Santander y Barcelona en cuanto al juego y apostó porque el pasado curso si existían más parecidos: "Las similitudes es más lo que habéis sacado vosotros en prensa que lo que nosotros hacemos. Es cierto que la temporada pasada creo que había más similitudes, sobre todo por la altura de la línea, por lo agresivos que éramos los dos equipos en esa parte del juego, pero este año veo menos similitudes".

El Racing de Santander no deja de pensar en Liga pero se ilusiona con la Copa del Rey

El Racing de Santander ha sumado solo tres puntos de los últimos 12 en juego en LaLiga Hypermotion. De este modo, cuando José Alberto fue cuestionado sobre la preparación del partido ante el Barcelona, el técnico apostó por no descentrarse de LaLiga Hypermotion a pesar de que no esconde que la Copa del Rey ante el Barcelona, les ilusiona: "Lo habéis visto, creo que nos hemos centrado más en la preparación del partido del domingo que en la del propio partido de mañana. Para nosotros la Copa es un premio. Como digo, tenemos la ambición de poder seguir adelante sabiendo que tenemos un excelente rival por delante, que es un rival mejor que nosotros, pero que sabemos que si estamos a nuestro mejor nivel les dificultamos y ellos no tienen un buen día pues quizás seamos capaces de poder seguir adelante como fue el día del Villarreal. Si lo conseguimos ese día, está claro que mañana lo podemos conseguir, pero nuestra mirada está en el partido de Las Palmas".

Las posibilidades del Racing de Santander

Por último, José Alberto habló de las posibilidades del Racing de Santander ante el Barcelona y recordó comparecencias anteriores en las que se medía a equipos de categorías inferiores: "En el momento que el balón empieza a rodar, y lo he hablado en otras ocasiones, jugando contra equipos de inferior categoría, que siempre me escucháis, parece que estoy llorando, estoy protegiéndome, estoy comentando que es difícil jugar contra equipos de inferior categoría y superarles a un partido. Pues igual que cuando en esos momentos me escucháis decir esto, mañana jugamos contra un Primera división, contra uno de los mejores clubes del mundo, contra posiblemente el mejor equipo en el estado actual de forma, por número de partidos ganados, por el reciente título, por el juego, por muchas situaciones, pues al 50%. En el momento que el balón empieza a rodar, al 50%. Hay 11 contra 11 y vamos a intentar ponerles dificultades".