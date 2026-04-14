LaLiga denuncia cánticos ofensivos de aficionados del Barcelona en el encuentro ante el Espanyol

La LaLiga denuncia nuevos cánticos ofensivos en el derbi entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol y activa su informe disciplinario semanal

La LaLiga ha remitido una vez más su informe semanal al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia, tras detectar la presencia de cánticos considerados ofensivos o incitadores a la violencia en distintos encuentros del fútbol profesional.

Estos comportamientos están tipificados como prohibidos y sancionables dentro del Código de Disciplina Deportiva de la RFEF, así como en la legislación vigente contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte, lo que activa de forma automática el protocolo de denuncia.

El derbi barcelonés bajo la lupa disciplinaria

Uno de los focos principales del informe se sitúa en el derbi disputado entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS.

Según el escrito remitido, en varios momentos del encuentro se escucharon cánticos como “odio al Espanyol”, procedentes de una zona concreta del estadio identificada como la “Grada Gol 1957”, situada en el Gol Sud. Estas manifestaciones habrían tenido una duración aproximada de 40 segundos en el primer caso y alrededor de 25 segundos en repeticiones posteriores, siendo además secundadas por otros sectores del estadio.

Repetición de los hechos en varios tramos del partido

El organismo disciplinario detalla que estas expresiones se reprodujeron en distintos minutos del encuentro, concretamente en el 30, 55 y 65, lo que agrava la reiteración del comportamiento.

En todos los casos, los cánticos fueron coordinados y entonados de forma coral por parte de un grupo identificado de aficionados, lo que ha llevado a incluirlos en el informe como hechos relevantes dentro del seguimiento habitual de la competición.

Mensajes de advertencia durante el encuentro

Durante el partido, el club azulgrana activó los protocolos habituales de prevención. En los minutos 32 y 57, el sistema de megafonía y los paneles LED del estadio emitieron mensajes recordando que la normativa vigente prohíbe cualquier participación en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas, advirtiendo de posibles sanciones.

Estas medidas forman parte del protocolo preventivo exigido por LaLiga a los clubes para tratar de frenar este tipo de conductas en los estadios.

Medidas de control y seguridad en el estadio

El informe también destaca que el FC Barcelona aplicó diversas acciones de prevención durante el encuentro, como controles de acceso, revisión de material, supervisión de pancartas y refuerzo de seguridad en el perímetro del estadio, además de la activación de avisos informativos antes y durante el partido.

Reacción institucional y contexto del caso

La denuncia se enmarca en el seguimiento habitual que realiza LaLiga para combatir la violencia verbal en el fútbol profesional, dentro de su plataforma de control y denuncia de incidencias en los estadios.

Además, el informe recuerda que este tipo de conductas pueden acarrear sanciones disciplinarias, al estar recogidas expresamente como infracciones en la normativa deportiva vigente.

Comunicado oficial de LaLiga

La LaLiga ha emitido el siguiente comunicado tras los hechos recogidos en su informe disciplinario semanal:

“Tras la disputa de la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS y de la jornada 35 de LALIGA HYPERMOTION, se ha procedido a la remisión a los organismos competentes de las siguientes denuncias relacionadas con cánticos considerados inapropiados en distintos encuentros.

LaLiga recuerda que este tipo de comportamientos están recogidos como conductas prohibidas y sancionables tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la legislación vigente contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

En los partidos analizados se han detectado manifestaciones verbales reiteradas en distintos momentos del encuentro, concretamente en los minutos 30, 55 y 65, con una duración aproximada de entre 25 y 40 segundos, procedentes de sectores identificados de animación en el estadio, y que fueron parcialmente secundadas por otros aficionados.

Asimismo, LaLiga destaca que los clubes implicados activaron los mecanismos preventivos establecidos, incluyendo mensajes por megafonía, avisos en videomarcadores y controles de acceso, con el objetivo de evitar este tipo de comportamientos.

LaLiga, a través de su plataforma LALIGAVS, continúa trabajando en la detección, seguimiento y denuncia de cualquier conducta que incite a la violencia o resulte ofensiva en los estadios, reafirmando su compromiso con un entorno seguro, respetuoso y libre de intolerancia en el fútbol profesional.”

Incidencias paralelas tras el derbi

El caso ha coincidido con un episodio paralelo que ha afectado al jugador del RCD Espanyol, Pol Lozano, quien sufrió una oleada de mensajes ofensivos en redes sociales tras el encuentro, lo que le llevó incluso a cerrar temporalmente su cuenta de Instagram.

El futbolista denunció públicamente la situación, subrayando la necesidad de mayor respeto en el entorno del fútbol profesional, un debate que vuelve a situarse en el centro tras este nuevo informe de LaLiga.