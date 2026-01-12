Laporta reprende a Mbappé tras la Supercopa de España: “En la victoria y en la derrota hay que ser generoso y respetuoso”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, censura públicamente el polémico gesto de Kylian Mbappé tras la final de la Supercopa de España y reivindica la actitud del Barça en la victoria. El episodio refleja la tensión creciente entre ambos clubes y sitúa al mandatario azulgrana en el centro del conflicto

El triunfo del FC Barcelona en la Supercopa de España dejó mucho más que un título. En Yeda, el ‘Clásico’ se resolvió con un ajustado 3-2, pero el epílogo del partido añadió un capítulo incómodo que trascendió lo puramente futbolístico. Kylian Mbappé, visiblemente frustrado tras la derrota del Real Madrid, instó a sus compañeros a abandonar el césped y evitar el pasillo al campeón. Un gesto que no pasó desapercibido y que encontró respuesta directa desde el palco.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, abordó de lleno el asunto en RAC1. Sin estridencias, dejó claro que no comparte la reacción del delantero francés y aprovechó para subrayar el marco de valores que, a su juicio, debe regir un ‘Clásico’ incluso en la derrota.

Laporta y el gesto de Mbappé: una cuestión de respeto

“Me sorprende lo que hizo. En la victoria y en la derrota hay que ser generoso y respetuoso”, afirmó Laporta, cuestionando la actitud de los jugadores del Real Madrid y, especialmente, de Mbappé. El presidente insistió en que el Barça sí cumplió con el código ético, reconociendo al rival como subcampeón, y por eso dijo no entender la actitud del delantero madridista.

Laporta evitó personalizar el conflicto en exceso, pero dejó implícito que el gesto de Mbappé desentonó con lo que exige un escenario de ese nivel. “Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal”, añadió, reforzando la idea de que el respeto no es negociable, ni siquiera en un ‘Clásico’ cargado de tensión.

Un ‘Clásico’ que mantiene abiertas las heridas

El presidente azulgrana contextualizó el episodio dentro de una rivalidad que viene creciendo desde el primer enfrentamiento de liga de la temporada en el Bernabéu. “Había un punto diferente desde el partido de Liga, estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender”, reconoció, mostrando cierta empatía con el estado emocional del rival.

Laporta incluso admitió que no vio directamente el momento protagonizado por Mbappé, pero interpretó la reacción como fruto de un golpe duro. “Debían estar muy jodidos”, repitió en varias ocasiones, apuntando a la frustración de un Real Madrid que no logró imponer su plan pese a competir hasta el final.

En su análisis, también deslizó una reflexión más profunda: el Real Madrid pudo confirmar sobre el césped que el Barça llegaba en mejor momento, algo que, según Laporta, puede resultar especialmente doloroso en una final. “Ves lo que hay…”, dejó caer, todo un mensaje implícito.

Más que un título: Laporta, reforzado en la presidencia

La intervención de Laporta no se limitó al episodio con Mbappé. El presidente se mostró satisfecho con la actuación global del equipo, convencido de que el Barça fue superior y de que incluso pudo ganar con mayor margen. Al mismo tiempo, aprovechó el contexto para reforzar su liderazgo en un momento sensible del club.

Con elecciones presidenciales a la vista, Laporta es consciente de que cada gesto público cuenta. La Supercopa no solo refuerza el proyecto deportivo de Hansi Flick, sino también la posición institucional del presidente, que empieza a perfilar el calendario electoral sin perder de vista la planificación deportiva.