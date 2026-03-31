Piqué se pronuncia sobre ser presidente del Barça y deja una crítica al Real Madrid

Gerard Piqué, leyenda del FC Barcelona y presidente de la Kings League, ha dejado una reflexión clara sobre su posible salto a la presidencia del club azulgrana, en un contexto marcado por la continuidad de Joan Laporta hasta 2031 y el crecimiento de sus proyectos deportivos como el FC Andorra

El futuro institucional del FC Barcelona siempre genera debate, pero cuando el nombre que aparece es el de Gerard Piqué, el impacto es inmediato. El excentral azulgrana, una de las figuras más influyentes del club en el último siglo, ha vuelto a posicionarse sobre una posibilidad que lleva años flotando en el entorno culé: su candidatura a la presidencia.

No es la primera vez que se le vincula con ese escenario. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras llegan en un momento especialmente sensible, con Joan Laporta recién reelegido y con el club aún inmerso en un proceso de reconstrucción deportiva y económica.

Una respuesta que no cierra la puerta

Durante una conversación reciente en el entorno de la Kings League, Piqué fue cuestionado directamente sobre si se ve presentándose a las elecciones del Barça en el futuro. Su respuesta fue tan clara como abierta a interpretación.

El exdefensa evitó comprometerse, pero tampoco descartó el escenario. Explicó que hablar de algo que podría suceder dentro de cinco años es, hoy por hoy, imposible de valorar. Una forma de ganar tiempo, pero sin romper del todo la expectativa que existe alrededor de su figura.

“Me estás preguntando algo que tiene que pasar dentro de cinco años. Es imposible darte una respuesta ahora”, explicó.

El gran obstáculo: el Andorra

Más allá del calendario electoral, hay un elemento que condiciona completamente cualquier opción real: su vinculación con el FC Andorra. Piqué es propietario del club, y la normativa actual impediría compatibilizar esa situación con una candidatura a la presidencia del Barcelona.

El propio exjugador lo reconoció sin rodeos, señalando que, en las condiciones actuales, no podría presentarse: “Teniendo el Andorra en propiedad creo que no me puedo ni presentar”.

En otras palabras, si Piqué quiere dar ese paso, tendrá que renunciar a parte de su actual proyecto o esperar a un cambio de reglas.

Un perfil que encaja con el nuevo Barça

Pese a estos condicionantes, su nombre sigue generando consenso en una parte importante del barcelonismo. No solo por su pasado como jugador, sino por su perfil actual: empresario, innovador y con una visión moderna del fútbol.

La Kings League ha sido su gran escaparate en este sentido. Un proyecto que ha conectado con nuevas audiencias y que ha reforzado su imagen como figura capaz de transformar estructuras tradicionales.

Su visión del Real Madrid vuelve a encender el debate

La intervención de Piqué también dejó espacio para hablar del eterno rival, el Real Madrid, y lo hizo con una frase que no ha pasado desapercibida.

El excentral describió al conjunto blanco como un equipo que, pese a no tener un estilo claro, sigue ganando partidos. “No sé ni a lo que juegan, pero ganan”, expresó de forma crítica con respecto al estilo instaurado por Álvaro Arbeloa.

Un futuro abierto que dependerá del contexto

A día de hoy, la presidencia del FC Barcelona no es una realidad inmediata para Gerard Piqué. Sin embargo, tampoco es un escenario descartado. Su respuesta, su trayectoria y su posicionamiento actual indican que la puerta sigue abierta, aunque condicionada por múltiples factores.

El tiempo, la evolución de sus proyectos y el contexto del club serán determinantes. Porque si algo ha demostrado Piqué a lo largo de su carrera, tanto dentro como fuera del campo, es que no toma decisiones sin una estrategia previa.